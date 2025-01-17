В чеховском посёлке Любучаны снесли многоквартирный дом с пристройкой

Двухэтажный многоквартирный жилой дом с одноэтажной пристройкой, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Любучаны городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры
«Дом на 15 квартир по адресу: посёлок Любучаны, Заводская улица, 24 был построен в 1946 году. Его общая площадь составляла немногим более 470 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его признали аварийным, жильцов оттуда расселили, и некоторое время здание пустовало», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.От граждан через портал «Добродел» поступали заявки на ликвидацию заброшенного дома и приведение в порядок прилегающей территории. В итоге здание включили в список на снос и демонтировали в декабре 2024 года.
В настоящее время участок, который занимал дом, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.
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