В чеховском посёлке Любучаны снесли многоквартирный дом с пристройкой

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Двухэтажный многоквартирный жилой дом с одноэтажной пристройкой, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Любучаны городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры