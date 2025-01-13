В Подольске снесли аварийное здание трансформаторной подстанции

Здание трансформаторной подстанции, находившееся в аварийном состоянии, снесли в Подольске, объект находился рядом с домом №33 на Юбилейной улице, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуры и градостроительству Московской области.
«Кирпичное здание трансформаторной подстанции было одноэтажным, его общая площадь составляла немногим более 50 квадратных метров. Строение некоторое время не использовалось и начало разрушаться. По результатам проведённого обследования постройку признали аварийной и подлежащей сносу. В четвёртом квартале 2024 года здание трансформаторной подстанции ликвидировали», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по сносу постройки завершены, участок, который она занимала, очищен от строительного мусора.
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Лев Каштанов