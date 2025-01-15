В Подольске построят школьный корпус на 580 учеников

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Пристройку к подольской школе №16, рассчитанную на 580 учеников, возведут на Народной улице, параллельно будет проведена реконструкция основного здания школы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Проектом предусмотрено возведение пристройки на 580 мест общей площадью около 8,7 тыс. квадратных метров и реконструкция существующего здания школы №16. В результате общее количество мест в школе увеличится до 1080. Завершить все работы планируется в 2026 году», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В результате преобразований здание школы будет состоять из трёх корпусов переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Существующее здание, в котором будут учиться начальные классы, свяжет с другими корпусами переход на уровне второго этажа. Во втором блоке будут учиться школьники средних и старших классов, а в третьем обустроят спортзал, мастерские и классы для занятия кулинарией.
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Лев Каштанов