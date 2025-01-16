В Мытищах снесли расселённый аварийный дом

Аварийный двухэтажный дом на восемь квартир снесли на улице Академика Каргина в Мытищах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичный дом по адресу: улица Академика Каргина, 26а был построен в 1957 году. Общая площадь здания составляла около 400 квадратных метров. Со временем дом обветшал и его признали аварийным. Летом 2024 года завершилось расселение жильцов из расположенных в доме восьми квартир, после чего было решено снести постройку. В четвёртом квартале прошлого года аварийный дом ликвидировали», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал аварийный дом, полностью свободен от здания и от строительного мусора.
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