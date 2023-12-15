В Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов

Фото: istockphoto/mrohana
Подростки договаривались с мужчинами неславянской внешности на «свидания», а когда те приезжали толпой избивали их, снимая на камеру.
Baza пишет, что банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума. Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним присоединились ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.
Она вступала в переписку с мигрантами в «Одноклассниках» и заманивала на встречу. Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его поджидали несколько человек. Его жестоко избивали, а видео с избиением выкладывали в сеть.
Для распространения видео создали два телеграм-канала. По данным следствия, за 6 месяцев было совершено не менее 8 нападений.
Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.
Всех членов банды задержали. Во время обысков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Возбуждены дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).
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Она вступала в переписку с мигрантами в «Одноклассниках» и заманивала на встречу. Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его поджидали несколько человек. Его жестоко избивали, а видео с избиением выкладывали в сеть.
Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.
Всех членов банды задержали. Во время обысков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Возбуждены дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).
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Мария Фирсова