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В Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов

15 декабря 2023, 08:22
Фото: istockphoto/mrohana

Фото: istockphoto/mrohana

Подростки договаривались с мужчинами неславянской внешности на «свидания», а когда те приезжали толпой избивали их, снимая на камеру.
Baza пишет, что банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума. Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним присоединились ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.

Она вступала в переписку с мигрантами в «Одноклассниках» и заманивала на встречу. Если мужчина соглашался и приходил, то на месте его поджидали несколько человек. Его жестоко избивали, а видео с избиением выкладывали в сеть.

Для распространения видео создали два телеграм-канала. По данным следствия, за 6 месяцев было совершено не менее 8 нападений.

Среди пострадавших граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Всех членов банды задержали. Во время обысков изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ). Возбуждены дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

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#мигранты
#подростки
#новости
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Пара занялась сексом на балконе в двух минутах от школы
FOX26: В США пара занялась сексом на балконе дома, который находится возле школы
15 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / Juergen Schott

В Хьюстоне, штат Техас, пара занялась сексом на балконе на глазах у соседей. Отмечается, что школа возле жилого комплекса находится школа и много семей с маленькими детьми. Об этом сообщает FOX26.

В полицию обратились люди, живущие около этого дома. Владельцы кондоминиумов рассказали, что посуточная сдача некоторых домов превратила их район в притон. Они рассказали СМИ, что по выходным тут можно часто заметить полуголых людей, слоняющихся по округе  с драками и криками. Помимо этого, арендаторы устраивают секс-вечеринки и употребляют наркотические вещества.

Соседи рассказали, что уже не раз обращались в полицию, но кондоминиумы по-прежнему сдают.

В объявлении ос даче написано, что в помещении есть 10 спальных мест. Отдельно обращаются внимание на то, что вечеринки в доме устраивать нельзя.

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В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер

Врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома
#школа
#секс
#сми
#соседи
#дома
#люди
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В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер
15 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / Soumen Hazra

Тайваньский турист попал в аварию в Таиланде и не выжил, потому что ему отказали в госпитализации в частной клинике.
The Pattaya News пишет, что ЧП случилось в Бангкоке 12 декабря. Туриста сбил автомобиль, он лишился сознания. На место приехали спасатели, оказавшие мужчине первую помощь. Туриста отвезли в ближайшую больницу.

Но мужчину выгнали из клиники: она оказалась частной. Там сослались на проблему с оплатой услуг и рекомендовали отправить туриста в другое учреждение за 10 км. В итоге иностранец умер во время транспортировки. 

О случившемся узнал министр здравоохранения Таиланда Чолнан Шрикаев. По его поручения проверят частную клинику на нарушение правовых норм и медицинских стандартов.

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#авария
#дтп
#таиланд
#новости
#больница
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В Индонезии мужчина захватил крыльцо соседки в её отсутствие
World of Buzz: В Индонезии мужчина захватил крыльцо соседки в её отсутствие
15 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/Jozef Durok

В Индонезии мужчина захватил соседнее крыльцо и устроил там собственный огород. Удивительные изменения обнаружила хозяйка участка, когда вернулась домой спустя месяц отсутствия. Об этом пишет World of Buzz.
Женщина месяц проживала в доме неподалеку. Пока её не было, один из соседей без ведома женщины выкопал на участке несколько грядок под чили. Соседи заметили захват и попросили мужчину не занимать чужую территорию, но он убедил их, что договорился с владелицей.

Хозяйка жилья после возвращения не стала убирать грядки соседа, так как трогать чужую собственность без ведома хозяина ей «не позволили хорошие манеры». Она также решила не обращаться в полицию, но подчеркнула, что мужчине следовало бы обзавестись привычкой спрашивать разрешения прежде, чем использовать чужое имущество.

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Врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома

В Екатеринбурге предстал перед судом пенсионер, убивший 28-летнего медбрата

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#имущество
#женщина
#соседи
#собственность
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Врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома
The Guardian: В США врач оплодотворил пациентку своей спермой без её ведома
15 декабря 2023, 05:37

Фото: iStock/Irina Shatilova

В США врач-репродуктолог во время искусственной инсеминации тайно оплодотворил пациентку своей спермой. Об этом пишет The Guardian.
Сара Депоян и её муж в 1980 году обратилась к врачу Мерлу Бергеру в клику ЭКО в городе Бостон. Медик заявил, что пациентке для успешного зачатия необходимо провести искусственную инсеминацию — один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, представляющий собой введение в полость матки женщины спермы партнёра или донора.

По словам Бергера, семя для проведения процедуры он планирует получить от анонимного донора, внешне похожего на мужа Сары Депоян. Пара согласилась, и в 1981 году у них родилась дочь Кэролин Бестер.

Спустя 42 года Бестер решила сделать ДНК-тест, и выяснила, что состоит в родстве с двумя незнакомыми ей людьми. После общения с родственниками Бестер выяснила, что они являются внучкой и троюродной сестрой Бергера. Тогда она догадалась, что её биологическим отцом является именно он. Оказалось, что Мерл Бергер оплодотворил Депоян своей спермой без её ведома. При этом несколько десятилетий ему удавалось избежать наказания.

Мать шокированной Бестер подала иск в суд против врача. Она отметила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить такое деяние не только с ней. Свою вину Бергер отрицать не стал, в настоящее время идёт расследование.

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#тест
#суд
#эко
#мать
#врач
#женщины
#расследование
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В Екатеринбурге предстал перед судом пенсионер, убивший 28-летнего медбрата
15 декабря 2023, 05:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего Геннадия Казакова. Пенсионера обвиняют в расправе над 28-летним медбратом Степаном Шабуровым, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Казаков обвиняется в расправе из хулиганских побуждений. Следствие утверждает, что 25 апреля вечером в городе Березовский фельдшер и медик Шабуровым прибыли на вызов и постучали в дверь квартиры, где в состоянии алкогольного опьянения находился Геннадий Казаков. Ему показалось, что в дверь стучат очень громко, из-за чего он взял кухонный нож, открыл дверь и ударил Шабурова. Спасти медбрату жизнь не удалось.

В суде пожилой мужчина заявил, что его поступок был неумышленным и он не хотел этого делать. Казаков также принёс извинения и соболезнования матери Степана Шабурова. Суд продлил обвиняемому арест до 26 мая.

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#суд
#арест
#нож
#следствие
#мужчина
#соболезнования
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В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
РИА Новости: В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии
15 декабря 2023, 05:01

Фото: iStock/dikushin

В Приморском крае почти весь город Артём из-за порыва на трубопроводе остался без холодной воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.
«Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем — от поселка Штыково до территориального управления «Угловое». Работает «Примводоканал», — цитирует агентство заявление администрации.

Отмечается, что Артём является одним из самых крупных городов Приморья, в котором проживают более ста тысяч человек.

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#вода
#авария
#администрация
#люди
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Двоих полицейских в Домодедово подозревают в краже 10 млн рублей из багажа
15 декабря 2023, 04:46

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В московском аэропорту Домодедово полицейских заподозрили в краже денег из чемоданов, которые были оставлены в комнате для невостребованного багажа. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала 25 ноября двое мужчин, летевших из Москвы в Бишкек, перевозили с собой 80 млн рублей. Ценный груз не пропустили таможенники, поэтому после проверки сумки с крупной суммой отправили в комнату невостребованного багажа. Спустя три дня за ними вернулся хозяин, но, по его словам, он недосчитался 10 миллионов.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В ходе проверки удалось выяснить, что оставленная полицейскими пломба на багаже не была вскрыта, поэтому в краже заподозрили их самих. В настоящее время двое капитанов полиции являются главными подозреваемыми.

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#дело
#проверки
#уголовное дело
#домодедово
#москва
#полиция
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Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
RT: Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
15 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Кировской области таксист помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мошенника, забравшего у пенсионерки 574 тыс. руб. Об этом пишет RT.
В публикации говорится, что россиянин забрал курьера и отвез его до одной из двух указанных при заказе такси точек. Там пассажир попросил водителя его подождать, после чего мужчина увидел, как пожилая женщина передала курьеру трясущимися руками две сумки.

«У меня тогда окончательно в голове паззл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник», — цитирует издание слова таксиста.

Когда мошенник вернулся в автомобиль, мужчина заблокировал двери и сообщил клиенту, что они направляются в полицию. По дороге водитель позвонил правоохранителям и сообщил о сложившейся ситуации.

В ходе допроса курьер признался, что работает на телефонных мошенников, и подобная поездка стала для него не первой.

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#такси
#автомобиль
#женщина
#курьер
#пассажир
#водитель
#клиент
#мужчина
#мошенник
#полиция
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В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком
URA.RU: В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком
15 декабря 2023, 03:34

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря на первом километре улицы Баритовой студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого водителя занесло на встречную полосу, пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.
«Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что водителя Chevrolet доставили в городскую больницу №36 с переломами левого бедра и левой голени.

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#дтп
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#грузовик
#ночь
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