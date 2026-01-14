В Челябинске врачи приняли инфаркт у 11-летнего ребенка за паническую атаку
В Челябинске 11-летний школьник скончался после того, как врачи приняли у него признаки инфаркта за паническую атаку. Об этом сообщает KP.RU.
Как рассказала мать ребенка, ранее проводилась плановая операция на сердце из-за врожденного стеноза аортального клапана. Несмотря на заболевание, школьник был активным и занимался плаванием.
После операции мальчик жаловался на ухудшение самочувствия в течение пяти дней, однако медики списали его состояние на «меланхоличный характер» и назначили только успокоительные препараты. Сердце ребенка остановилось, и его поместили в медикаментозную кому. По версии матери, после операции коронарный сосуд оказался перекрыт, что лишило ребенка шанса на своевременную помощь.
Ребенка перевезли в Москву, где ему провели операцию по замене сердца, однако у него развилась пневмония, которая переросла в сепсис. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.
Инцидент вызвал внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил провести проверку действий медиков из Челябинска.
