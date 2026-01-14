В Таиланде российского врача жестоко убили за свидетельство об изнасиловании
В Таиланде убили российского туриста. Как сообщает Telegram-канал Mash, трагический инцидент произошёл в городе Паттайя.
Тело 41-летнего хирурга из Красноярска Бориса Т. обнаружили в номере отеля «Девари» в районе Джомтьен. У мужчины диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму и множественные переломы.
Россиянин прибыл в Таиланд по путёвке туроператора «Библио-Глобус» 6 января. Согласно сведениям судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в день прилёта. По словам матери погибшего, в разговоре с ней Борис Т. сообщил, что стал свидетелем нападения на женщину.
Он увидел, как неизвестный мужчина затащил прохожую в кусты. После этого звонка турист перестал выходить на связь. Транспортировку тела в Россию оплатили коллеги и пациенты врача, так как страховка эти расходы не покрыла.
