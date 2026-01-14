Новая схема мошенников с «нейропринцами» опустошает кошельки россиянок

14 января 2026, 12:08

В России распространяется новая схема мошенничества в приложениях для знакомств

Фото: медиасток.рф

На платформах для знакомств фиксируют активность мошенников, которые применяют «нейропринцов» — цифровых персонажей. С их помощью злоумышленники похищают у россиянок миллионы рублей, а схема набирает популярность. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.