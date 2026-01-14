Новая схема мошенников с «нейропринцами» опустошает кошельки россиянок
На платформах для знакомств фиксируют активность мошенников, которые применяют «нейропринцов» — цифровых персонажей. С их помощью злоумышленники похищают у россиянок миллионы рублей, а схема набирает популярность. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ирина рассказала изданию, как познакомилась в сети с мужчиной. Он представился успешным бизнесменом, который ищет спутницу жизни. Мужчина объяснял, что недавно потерял жену, и поэтому не может созваниваться.
При этом он регулярно отправлял женщине короткие видео. Позже его якобы срочно потребовались деньги на операцию. Ирина уже хотела перевести шесть миллионов рублей, но вспомнила о прошлом аналогичном обмане. Это спасло её от потерь.
Другой жертве, Светлане, повезло меньше. Она потеряла восемь миллионов рублей. Её виртуальный ухажёр несколько недель вёл с ней переписку, а затем предложил выгодно вложить деньги в криптовалюту через смарт-контракт. Когда женщина подключила к нему свой кошелёк, мошенник вывел все средства.
Читайте также: