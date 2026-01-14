В Свердловской области мужчина убил соседа, который домогался до него
В Свердловской области суд вынес приговор мужчине, убившему соседа, который домогался его. Его признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Как сообщает «Лента.ру», инцидент произошёл в июле 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к соседу с просьбой воспользоваться туалетом. После выхода из санузла сосед встретил его голым и сделал предложения сексуального характера. Подсудимый испугался за свою честь, взял нож для самозащиты и попытался напугать соседа. Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина нанес не менее девяти ударов ножом в голову и шею потерпевшего. Ранения оказались смертельными.
В суде фигурант признал вину, но отрицал умысел на убийство. Приговором суда ему назначено семь лет колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с подсудимого один миллион рублей в пользу матери погибшего в качестве моральной компенсации.
