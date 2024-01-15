Актёра из Орехово-Зуева подозревают в совращении школьника

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Московской области актёр предложил несовершеннолетнему коллеге «поиграть в уролога» в гримёрке театра, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, школьник из подмосковного Орехово-Зуева очень хотел играть на сцене, и тогда родители отдали его в театральный кружок.
Юного актёра определили в постановку «Спящая красавица». Во время подготовке к спектаклю, в гримёрке, к мальчику подошёл 18-летний студент и предложил ему «поиграть в уролога». Ребёнок заинтересовался и согласился.
Парень объяснил, что сперва им обоим нужно снять штаны. Мальчик так и сделал. Затем, объяснил взрослый, ребёнок должен «осмотреть» его половой орган и потрогать его. Школьник послушался.
После этого акта актёр предложил мальчику встретиться в подвале после спектакля и продолжить игру, однако, ребёнок испугался и рассказал о произошедшем родителям.
В отношении актёра возбуждено уголовное дело.
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Юного актёра определили в постановку «Спящая красавица». Во время подготовке к спектаклю, в гримёрке, к мальчику подошёл 18-летний студент и предложил ему «поиграть в уролога». Ребёнок заинтересовался и согласился.
После этого акта актёр предложил мальчику встретиться в подвале после спектакля и продолжить игру, однако, ребёнок испугался и рассказал о произошедшем родителям.
В отношении актёра возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева