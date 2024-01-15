СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео

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В Чечне возбудили уголовное дело после убийства мужчины, которое преступник снял на камеру и опубликовал в интернете, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, видео с убийством распространились вечером 14 января в местных социальных сетях. На них убийца здоровается с жертвой на чеченском, а затем наносит несколько ножевых ранений 54-лентнему мужчине. Всё это время на кадрах можно заметить малолетнего ребёнка, предположительно, сына убитого.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«Следственным отделом по Шелковскому району СУСК по ЧР возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Воскресеновское (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — сообщили представители СК.
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Евгения Парфентьева