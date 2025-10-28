Китайских фигуристов могут наказать из-за демонстрации игрушечной ракеты

28 октября 2025, 00:42

ISU расследует инцидент с игрушечной ракетой на турнире в Китае

Фото: istockphoto / Maria Moroz

Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин после Гран-при в Чунцине продемонстрировали мягкую игрушку, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету «Дунфэн-61». Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».