Китайских фигуристов могут наказать из-за демонстрации игрушечной ракеты
Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин после Гран-при в Чунцине продемонстрировали мягкую игрушку, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету «Дунфэн-61». Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Эпизод запечатлели во время прямой трансляции национального телевидения Китая. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) инициировал расследование инцидента, назвав игрушку «неподходящей» для спортивного мероприятия. Фигуристам может грозить дисциплинарное взыскание.
Стоит отметить, что упомянутая модель ракеты является реальным вооружением, представленным на военном параде в Пекине месяц назад. Оно способно нести ядерный заряд.
Читайте также: