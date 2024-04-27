В Черноголовке на месте снесённого недостроя возведут культурный центр

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Культурно-досуговый центр с многофункциональным атриумом, выставочным залом и библиотекой появился на Школьном бульваре в Черноголовке, его возведут на месте снесённого здания, долгое время простоявшего недостроенным, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В трёхэтажном культурном центре общей площадью более 9 тысяч квадратных метров модно будет проводить различные творческие, развлекательные и образовательные мероприятия. По проекту, центр рассчитан на комфортное пребывание до 1,1 тыс. посетителей одновременно», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что закончить строительство культурно-досугового центра планируется до конца 2025 года. В учреждении будет создано около 60 рабочих мест.
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