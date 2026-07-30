В Черногории женщины смогут взять «менструальный отпуск»

30 июля 2026, 19:58

Парламент Черногории утвердил больничный для женщин с болезненными месячными

Фото: Istock/Hazal Ak

Парламент Черногории утвердил поправки к закону об обязательном медицинском страховании. Документ предусматривает предоставление гражданкам оплачиваемого освобождения от работы в период болезненных менструаций. Об этом пишет газета Vijesti.