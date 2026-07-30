В Черногории женщины смогут взять «менструальный отпуск»
Парламент Черногории утвердил поправки к закону об обязательном медицинском страховании. Документ предусматривает предоставление гражданкам оплачиваемого освобождения от работы в период болезненных менструаций. Об этом пишет газета Vijesti.
В издании уточнили, что такое право распространяется на женщин с вторичной дисменореей — болезненными менструальными циклами, обусловленными органическими причинами, включая эндометриоз, полипы и миомы матки.
Для получения отпуска сотрудницам потребуется предоставить заключение профильного врача, подтверждающее установленный диагноз. Инициаторы законопроекта подчеркнули, что такие изменения необходимы для сокращения числа обращений за медицинской помощью на рабочих местах и для более полного учёта физиологических особенностей женского организма.
Черногория стала третьим европейским государством, закрепившим на законодательном уровне право на оплачиваемый отпуск в период менструаций. До этого аналогичные нормы ввели Испания и Португалия.
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