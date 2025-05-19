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В честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр в Москве

Никита Цицаги (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Никита Цицаги (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Кедр в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили в Москве. Об этом пишет NEWS.ru, где работал журналист.
Акция проходила в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с патриотическим проектом «Кедры Великой Победы» и Союзом журналистов России. Она проводится второй год подряд. Дерево высажено на Аллее доблести и славы журналистов, где 17 мая высадили 50 алтайских кедров.

Никита Цицаги погиб в июне прошлого года под Угледаром, Донецкой народной республики в результате атаки украинского дрона. Корреспондент похоронен на Хованском кладбище Москвы. В августе прошлого года NEWS.ru учредил премию «Взгляд сквозь сердце» им. Никиты Цицаги. Первым ее лауреатом стал фотокорреспондент «Известий» Павел Волков.

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Инвестор назвал привычки, мешающие россиянам копить деньги
Аушев: накоплению денег мешают мелкие траты и жесткая экономия
19 мая 2025, 14:27

Фото: istockphoto/Larineb

Мелкие траты и жесткая экономия на всем подряд мешают накоплению денег. Об этом NEWS.ru рассказал инвестор Ибрагим Аушев. По словам эксперта, не нужно откладывать средства по остаточному принципу.
«Остаточный принцип — главная ошибка. Сначала тратим на все, что кажется нужным, а потом удивляемся: на накопления снова ничего не осталось. Это не потому, что вы безответственно тратите, а потому что бюджет — штука растяжимая. Чем больше в нем свободного места, тем охотнее туда влезают спонтанные желания, акции в магазинах и срочные «очень нужные» покупки», — прокомментировал собеседник.
Аушев добавил, что сбережения должны быть первым пунктом, а не последним, тогда все изменится. Таким образом работает метод «сначала заплати себе».

Инвестор подчеркнул, что к накоплениям нужно относиться, как к коммунальным платежам, т.е. к обязательным. Кроме того, деньги должны работать, а не лежать в одном месте. Лучше их частично положить на счет, а еще одну часть — на подушку безопасности, добавил Аушев.

Он резюмировал, что при откладывании денег нужно иметь четкий ориентир, а не бесцельно копить.

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Пенсионерам сообщили об очередном перерасчёте пенсий
Депутат Говырин: в августе работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию
19 мая 2025, 12:47

Фото: iStock/Inside Creative House

В августе текущего года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Сумма пересчитанной пенсии будет поступать с августа, при этом дата фактической выплаты зависит от региона проживания, как правило, это бывает с 3-го по 25-е число месяца», — рассказал Говырин в беседе с RT.

Он уточнил, что перерасчёт пенсий сделают тем, кто официально работал в течение 2024 года. Никакие заявления подавать не нужно, всё произойдёт автоматически, а размер прибавки будет зависеть от количества начисленных пенсионных баллов, пояснил депутат.

Тем временем сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что российские пенсионеры работают из-за финансовой нужды, а не ради самореализации.

«В России ценится вклад и желание граждан старшего поколения оставаться в строю, делиться опытом и быть активными членами общества. Однако, если мы посмотрим на данные социологических исследований и опросов, проводимых в последние годы, то картина становится более четкой», — сказала Епифанова.

Так, по разным оценкам, порядка 60-80% пенсионеров работают из-за финансовой необходимости. Сенатор подчеркнула, что пенсия часто не покрывает базовые потребности россиян.

Епифанова считает, что власти должны работать для создания условий, при которых пенсия станет «синонимом заслуженного и обеспеченного отдыха, а не периодом борьбы за выживание».

Напомним, в среднем российские пенсионеры в 2025 году получают 25 тысяч рублей.

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Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков
«ВМ»: из одуванчиков можно сварить мёд или сделать салат
19 мая 2025, 12:22

Фото: iStockUlyashka

Одуванчик содержит минералы и витамины, такие как А, С и К, а также полезной клетчаткой, пишет «Вечерняя Москва».
«С этими цветами есть масса полезных рецептов. И мед с ним варят, и варенье, и салаты делают. Более того, его еще и в косметологии применяют. И даже в садоводстве», — приводит издание слова кулинарного блогера Ирины Розанцевой.

Оказывается, чай из одуванчиков стимулирует работу печени, обладает мочегонным эффектом и укрепляет иммунитет. А высушенные и обжаренные корни одуванчика можно измельчить в порошок и заваривать как кофе.

Кроме того, с листьями одуванчиков можно делать салаты, а из цветков — сироп. Также из растения можно сделать тоник или маску для лица и бальзам для губ.

В свою очередь врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко рассказала «Москве 24» о пользе и вреде матчи.

«Особенно много в напитке эпигаллокатехин галлата, который нейтрализует свободные радикалы. Они могут повреждать структуру клетки, накапливаясь в большом количестве», — уточнила Килипко.

По ее словам, матча при частом употреблении позволяет замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Этот напиток также помогает бороться со стрессом, расслабляет организм, не вызывая сонливости, и укрепляет иммунную систему.

Однако матча содержит кофеин и может привести к чувству тревожности, вызвать чрезмерную бодрость и нарушить сон. Килипко порекомендовала людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени употреблять матчу с осторожностью.

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«Проявить творческий подход»: Гороскоп с 19 по 25 мая для всех знаков зодиака
19 мая 2025, 12:21

Фото: iStock/rawintanpin

В сфере карьеры благоприятно работать с документами, наводить в них порядок. В любви надо проявить творческий подход и креативность, оригинальность. Для сохранения здоровья благоприятны прогулки на свежем воздухе.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну хорошо быть общительными, подвижным. Ему необходимы новые впечатления.

У Тельца отличное время для участия в мероприятиях и выступления на публике.

Близнецы почувствуют прилив вдохновения. Творческий подход благоприятен во всех сферах жизни.

Раку хорошо проявлять активность и настойчивость. Хорошее настроение и оптимизм будут сопровождать его всю неделю.

Льву поможет сила воли. Ему надо стремиться к улучшению и обновлению всех сторон жизни.

У Девы наступает период романтики и позитивных впечатлений. Ей надо полагаться на своё обаяние.

Весов переполнит энергия и им захочется браться за дела, стремиться к реализации планов.

Скорпиону нужно изучать поступающую информацию внимательно и не следует торопиться с выводами.

Стрельцу надо находиться среди приятных ему людей и разделять с ними радость. В любови он будет с энтузиазмом и страстностью проявлять себя.

Козерогу лучше полагаться на себя и свои сильные стороны характера. Упорство, трудолюбие и терпение помогут на пути к цели.

Водолей станет активнее. Его инициатива найдёт поддержку, и он осуществит запланированное.

Рыбам будет сопутствовать удача. Они с удовольствием примут участие в общем деле и поддержат тех, кому необходима их протекция и помощь.

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«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
Андрей Туманов: тля боится практически любых инсектицидов и даже воды
19 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/N-sky

С тлёй надо бороться в том случае, если её очень много. Как рассказал «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов, полностью тлю в саду не искоренить, к тому же если не будет тли, то, возможно, дачник или садовод столкнётся с более серьёзными проблемами.
«Тля — это хороший такой элемент в пищевой цепочке. Если вы на корню уничтожите тлю, то будет больше проблем, не будет насекомых, которые питаются тлёй, потому что на тлю охотников очень много, начиная от всем известной божьей коровки, не говоря уже про её личинки, и заканчивая мелкими птицами, которые тоже поклевывают тлю. Так что будете с тлёй бороться, запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул», — рассказал эксперт.
Он отметил, что тлю можно смыть водой, если её не очень много.
«То есть берёте из шланга, такая острая струя, просто её смываете», — пояснил собеседник «Радио 1».
Вообще против тли работает любой разрешённый инсектицид, народные средства, например мыльный раствор, но последние чаще всего не помогают, их можно использовать в качестве профилактики, сообщил Туманов. По его словам, чтобы борьба против тли действительно была эффективной, необходимо обработать растения несколько раз.

Также стоит защитить свой сад от чёрных садовых муравьёв, которые «защищают» тлю — они питаются углеродистыми выделениями этих насекомых. Как отметил эксперт, бороться с муравьями очень сложно.
«Это постоянная, регулярная работа с чёрным садовым муравьём (не путайте его с другими муравьями). Ну и с тлёй тоже. <…> Победить нельзя, но бороться надо», — сообщил Туманов.
Тля очень заметна в мае—июне, потом её становится меньше. Существуют разные виды тли: красноголовая (живёт на листьях красной смородины), чёрная (размножается на вишне), зелёная. По словам эксперта, сейчас выводят сорта растения, которые устойчивы к тле.

Ранее руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках ряд растений, включая мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей и голубой лотос.

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