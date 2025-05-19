В честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр в Москве

Никита Цицаги (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Кедр в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили в Москве. Об этом пишет NEWS.ru, где работал журналист.
Акция проходила в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с патриотическим проектом «Кедры Великой Победы» и Союзом журналистов России. Она проводится второй год подряд. Дерево высажено на Аллее доблести и славы журналистов, где 17 мая высадили 50 алтайских кедров.
Никита Цицаги погиб в июне прошлого года под Угледаром, Донецкой народной республики в результате атаки украинского дрона. Корреспондент похоронен на Хованском кладбище Москвы. В августе прошлого года NEWS.ru учредил премию «Взгляд сквозь сердце» им. Никиты Цицаги. Первым ее лауреатом стал фотокорреспондент «Известий» Павел Волков.
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Никита Цицаги погиб в июне прошлого года под Угледаром, Донецкой народной республики в результате атаки украинского дрона. Корреспондент похоронен на Хованском кладбище Москвы. В августе прошлого года NEWS.ru учредил премию «Взгляд сквозь сердце» им. Никиты Цицаги. Первым ее лауреатом стал фотокорреспондент «Известий» Павел Волков.
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Никита Кротов