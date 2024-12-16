В «Читай-городе» украли 300 тыс. книг в этом году

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В 2024 году в сети книжных магазинов «Читай-город» по итогам инвентаризации не досчитались 300 тысяч книг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число пропаж не изменилось. При этом школьные издания воровали в три раза реже, чем в 2023 году.
Чаще всего в «Читай-городе» пропадали следующие 10 книг: «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитьи Бхаргавы, «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла, «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джена Синсеро, «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю, «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона, «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бэнджамина Грэма, «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя» Эдит Евы Эгер и «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» Мэг Джей.
Примечательно, что в 2023 году из художественной литературы в магазинах сети также часто пропадала антиутопия «1984».
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Чаще всего в «Читай-городе» пропадали следующие 10 книг: «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитьи Бхаргавы, «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла, «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джена Синсеро, «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю, «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона, «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бэнджамина Грэма, «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя» Эдит Евы Эгер и «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» Мэг Джей.
Примечательно, что в 2023 году из художественной литературы в магазинах сети также часто пропадала антиутопия «1984».
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Анастасия Чинкова