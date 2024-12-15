В Москве собирают подарки для детей и участников СВО к Новому году и Рождеству

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В Москве для детей и участников СВО собирают подарки к Новому году и Рождеству. Акция проходит в рамках проекта «Зима в Москве», сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в преддверии праздников помочь детям из новых регионов, участникам СВО и животным в приютах может любой желающий. До 28 февраля 2025 года на фестивальных площадках «Московских сезонов» работают свыше 30 «Домиков добра», куда можно принести игрушки, книги, настольные игры, а также сладости со сроком годности не менее трёх месяцев. Участникам СВО можно отправить мужские средства личной гигиены, термобельё, носки, перчатки и стельки.
Уточняется, что все переданные подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. В скором времени партии товаров будут отправлены адресатам.
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Анастасия Чинкова