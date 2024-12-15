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В Москве собирают подарки для детей и участников СВО к Новому году и Рождеству

Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

В Москве для детей и участников СВО собирают подарки к Новому году и Рождеству. Акция проходит в рамках проекта «Зима в Москве», сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.


Отмечается, что в преддверии праздников помочь детям из новых регионов, участникам СВО и животным в приютах может любой желающий. До 28 февраля 2025 года на фестивальных площадках «Московских сезонов» работают свыше 30 «Домиков добра», куда можно принести игрушки, книги, настольные игры, а также сладости со сроком годности не менее трёх месяцев. Участникам СВО можно отправить мужские средства личной гигиены, термобельё, носки, перчатки и стельки.

Уточняется, что все переданные подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. В скором времени партии товаров будут отправлены адресатам.

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В Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик
15 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Tatiana rico

Основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в результате падения в ущелье. Об этом сообщает издание El Pais.
Отмечается, что 71-летний предприниматель является одним из богатейших людей Испании. Его не стало в полдень 14 декабря. В этот день отправился на экскурсию в пещеры горного массива Монтсеррат вместе со своей семьёй, однако в какой-то момент оступился и упал с обрыва.

Издание пишет, что состояние Андика оценили примерно в 4,5 миллиарда евро. Он был одним из наиболее влиятельных бизнесменов.

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В Турции обнаружили предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца
15 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Турецкие археологи нашли предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.
По общепринятой версии могила святого находится в Италии, однако последние исследования привели к турецкий город Демре. Раскопки там начались ещё в 1989 году, однако только два года назад сотрудники Университета Мустафы Кемаля обнаружили в прилегающей к храму святителя Николая пристройке внушительных размеров нишу с захоронением. Тогда появилась версия о том, что это и есть могила Николая Чудотворца.

Руководитель раскопок, доцент университета Эбру Фатма Финдик отметила, что исследователи надеются найти надпись на саркофаге, которая позволит прояснить содержимое захоронения и определить точный период, к которому оно относится.

Также приближает к разгадке тот факт, что на месте Демре ранее располагался город Миры Ликийские, где в IV веке служил епископом Николай Чудотворец. В 343 году он был похоронен в местной церкви. Однако в 1087 году после вторжения воинственных турков-сельджуков, осквернявших христианские святыни, мощи святого были доставлены на Апеннинский полуостров. После, по общепризнанной версии, 85% останков святого доставили в Бари, а ещё 10% – в Венецию.

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#религия
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Новогодняя ёлка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе
15 декабря 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Valerii Maksimov

Праздничное новогоднее дерево, доставленное в Кремль из Подмосковья, оказалось вторым по высоте в Европе. Среди натуральных деревьев выше лишь 34-метровая ель, установленная в австрийской столице Вене.
Главная ёлка страны по традиции установлена на кремлёвской Соборной площади, сообщает РИА Новости. Её высота составляет 30 метров, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — около восьми метров. Возраст зелёной красавицы этого года — 90 лет. Третье место среди ёлок, установленных в европейских столицах, занимает новогоднее дерево, которым будут любоваться жители Рима. Его высота 29 метров. В Варшаве символ Нового года на два метра ниже — 27 метров. В Лондоне высота ели составляет 25 метров.

Для сравнения, высота новогодней ели в Вашингтоне уступает своим заокеанским «подругам» и составляет 24 метра. Интересно, что во многих столицах государств Европы высота праздничной ёлки равна строго 20 метрам. Такие деревья установлены в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самая высокая ель порадует бразильцев в Сан-Паулу. Её высота — 53 метра, но дерево искусственное.

С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются исключительно из Московской области. Третий год подряд главное праздничное дерево России находят в Можайском городском округе.

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#жители
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В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве экс-жены Николая Баскова
15 декабря 2024, 10:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Соответствующая информация появилась в картотеке суда, пишет РБК.
Отмечается, что заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». В ноябре дело было принято к производству.

При этом в документах не указывается причина банкротства Шпигель.

По данным СПАРК, Светлана Шпигель владеет по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед» в Пензе и 33,33% в ООО «Старфарма» в Москве. Также в начале 2000 годов её принадлежало 33% в ООО «Биотэк», которое является дистрибьюторским подразделением холдинга её отца.

Также Шпигель получила известность благодаря браку с певцом Николаем Басковым, который продлился с 2001 по 2008 год. Отец женщины был продюсером артиста, а в 1999 году Борис Шпигель специально для Баскова создал и возглавил продюсерский центр МСК.

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#информация
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с номером СНИЛС
Юрист Адамс: мошенники могут оформить микрозайм по номеру СНИЛС жертвы
15 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники научились использовать номер СНИЛС для различных манипуляций, предупредит гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Он подчеркнул, что главная цель мошенников – получение доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Если у них имеется доступ к номеру СНИЛС, то процесс восстановления и взлома учётной записи значительно упрощается.

Через портал «Госуслуг» мошенники могут получить персональные данные жертвы, в числе которых паспортные сведения, информация о движимом и недвижимом имуществе, адрес проживания, налоговые данные и многое другое, рассказал Адамс «Газете.Ru».

Имея доступ к порталу, злоумышленники могут оформить субсидии от имени владельца аккаунта, а также изменить регистрационные данные, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для жертвы.

Нередко мошенники прибегают к оформлению микрозаймов. Как правило, компании, выдающие кредиты на небольшие суммы, не запрашивают много сведений для идентификации клиента, а вот, например, номер СНИЛС требуется всегда.

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#госуслуги
#документы
#информация
#займ
#кредит
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С 25 декабря в России изменят правила оформления субсидий на оплату ЖКХ
Бондарь: в России изменятся правила оформления субсидий на оплату ЖКХ с 25 декабря
15 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/VvoeVale

Для оформления субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» потребуется подпись гражданина в электронном виде. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь для РИА Новости.
«Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал «Госуслуги» потребует электронной подписи гражданина», — объясняет Бондарь.

Изменения вступят в силу с 25 декабря. Предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней.

Бондарь отметил, что подпись может быть как усиленной неквалифицированной, так и квалифицированной. Нововведение позволит повысить безопасность оформления, а также снизить число ошибок и мошенничества при подаче заявок.

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В Госдуме РФ предложили заменить больничные на удаленку

Кадыров: салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде нужно закрыть

РИА Новости: в ГД разработали программу льготной ипотеки для ветеранов СВО со ставкой 2%
#жкх
#изменения
#госуслуги
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В Госдуме РФ предложили заменить больничные на удаленку
«Известия»: Госдума предложила Минздраву заменить больничные на удаленку
15 декабря 2024, 03:08

Фото: iStock/Chagin

Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения России инициативу, по которой граждане смогут выбирать между выходом на больничный и переходом на работу из дома. Данный документ появился в распоряжении «Известий».
Согласно законопроекту, россияне будут подавать обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. По мнению председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, такое нововведение станет выгодным и для работодателя, и для сотрудников.

Если инициативу одобрят, то тогда последуют изменения в действующей системе оформления больничных. На сегодняшний день она преимущественно реализуется в электронном виде. Из-за этого возникают трудности в процессе официального оформления домашней работы в период болезни. В случае принятия законопроекта, упростится процесс управления персоналом и сделает его более гибким.

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#госдума
#минздрав рф
#больничный лист
#удалённая работа
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Кадыров: салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде нужно закрыть
14 декабря 2024, 23:20

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты с рекламой, где изображены девушки в неподобающем для мусульманок виде. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По словам главы республики, реклама с изображением частей тела девушек, которые нельзя показывать, развращает людей. Салоны, использующие такие методы рекламы, нужно закрыть.

«Радио 1» сообщало, что Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение награды состоялось в ходе торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

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#реклама
#рамзан кадыров
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Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских
Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет
14 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».
Причина его смерти не уточняется. Согласно информации портала, Ледовских скончался в четверг, 12 декабря.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО.

На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. В его фильмографии есть такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».

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