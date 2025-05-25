В Чите детям из малоимущих детей вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага»

Фото: iStock/Tatiana Belova
Билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.
На днях в городе появилась афиша о выступлении цирка шапито. Сотрудники соцзащиты отправили организаторам официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей. Было получено семь билетов, на каждом из которых стояла подпись с приглашением «бедолаге». На общем консилиуме было принято решение, что вести детей по такому пригласительному унизительно, поэтому на выступление никто из них не пришёл.
В беседе с Telegram-каналом Mash администратор цирка отметил, что ни он, ни директор не ставили таких подписей. По его словам, это сделала работница кассы для своих знакомых, однако она перепутала билеты и по ошибке отправила их детям. В итоге женщину уволили.
Читайте также:
Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября
В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме
Кандидат в президенты Польши засунул снюс под губу во время теледебатов – видео
В беседе с Telegram-каналом Mash администратор цирка отметил, что ни он, ни директор не ставили таких подписей. По его словам, это сделала работница кассы для своих знакомых, однако она перепутала билеты и по ошибке отправила их детям. В итоге женщину уволили.
Читайте также:
Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября
В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме
Кандидат в президенты Польши засунул снюс под губу во время теледебатов – видео
Анастасия Чинкова