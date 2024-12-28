В Чувашии среди школьников проведут конкурс на лучшее сочинение о Сталине

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В Чувашии среди школьников объявлен конкурс на лучшее сочинение. Детям предложили описать свои впечатления о советском вожде генералиссимусе Иосифе Сталине.
Сообщение об этом появилось на сайте республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Тема сочинения обозначена как «Сталин и его роль в Победе в Великой Отечественной войне». Российские коммунисты считают, что обдумывание и создание текста на эту тему поможет школьникам лучше самовыражаться, а также будет развивать их творческие способности.
Также в КПРФ добавили, что размышления о советском вожде и его деятельности помогут школьникам лучше осмыслить и оценить связь между прошлым и настоящим. Какой приз предназначен для автора лучшего сочинения, не уточняется.
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