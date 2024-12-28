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В Чувашии среди школьников проведут конкурс на лучшее сочинение о Сталине

Фото: istockphoto/bruev

Фото: istockphoto/bruev

В Чувашии среди школьников объявлен конкурс на лучшее сочинение. Детям предложили описать свои впечатления о советском вожде генералиссимусе Иосифе Сталине.


Сообщение об этом появилось на сайте республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Тема сочинения обозначена как «Сталин и его роль в Победе в Великой Отечественной войне». Российские коммунисты считают, что обдумывание и создание текста на эту тему поможет школьникам лучше самовыражаться, а также будет развивать их творческие способности.

Также в КПРФ добавили, что размышления о советском вожде и его деятельности помогут школьникам лучше осмыслить и оценить связь между прошлым и настоящим. Какой приз предназначен для автора лучшего сочинения, не уточняется.

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Назван срок завершения капремонта лицея №10 в Клину
28 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В клинском лицее №10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенном по адресу: улица Дзержинского, 11, продолжается капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершили демонтаж и приступили к отделке. В работах заняты 18 человек, используется одна единица техники», — отметили в министерстве.
Общая площадь здания лицея составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и кровлю, обустроить входные группы, заменить системы вентиляции, канализации и отопления, провести отделку помещений и установить новое оборудование и мебель. Предусмотрено также благоустройство пришкольной территории.

Отремонтированный лицей должен быть открыт к 1 сентября 2025 года.

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Российский вратарь Сафонов оплатил волонтёрам выезд к пляжам Анапы
28 декабря 2024, 12:21

Фото: istockphoto/ufokim

Футбольный вратарь сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оплатил волонтёрам поездку к черноморскому побережью для очистки пляжей от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Об этом рассказал друг семьи игрока Никита Сокол, слова которого приводит «Матч ТВ». В России голкипер выступал за футбольный клуб «Краснодар». В публикации указано, что Матвей оплатил поездку краснодарских волонтёров в село Витязево под Анапой.

По словам Сокола, добровольцы за шесть часов убрали около 55 мешков. Они выкапывали мазут из-под песка, формировали горки из мазута для тракторов, извлекали сгустки нефтепродуктов из моря.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. В настоящее время загрязнённые пляжи очищают от мазута местные службы, экологи и волонтёры.

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В Подмосковье составили топ-3 самых посещаемых тюбинговых горок
28 декабря 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

С начала зимнего сезона тюбинговые горки, организованные в Московской области, посетили свыше 7,9 тыс. человек, о трёх самых посещаемых локациях рассказали в подмосковном министерстве благоустройства.
«Самой посещаемой подмосковной тюбинговой трассой стала горка в Городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке Пушкинского городского округа. С начала зимы её посетили более 1,4 тыс. человек. Второе место заняла горка в Центральном парке в Долгопрудном с более чем 1,25 тыс. посетителей. А замыкает тройку лидеров горка, расположенная в Кузьминском лесопарке в Котельниках: с неё прокатились на «ватрушке» свыше 1,24 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что катание на тюбингах-«ватрушках» популярно не только у детей, но и среди взрослых. Полный список тюбиговых горок Московской области размещён на сайте регионального Минблагоустройства.

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#московская область
#подмосковье
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Управляющие компании Подмосковья заплатят за нарушения прав граждан 3 млн. рублей
28 декабря 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании заплатят за нарушения прав граждан штрафов на 3 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В конце декабря ведомство рассмотрело 29 административных дел, 17 из них – с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По 13 вынесены предупреждения, в том числе по двум делам о несвоевременных ответах на обращения граждан. В случае повторного нарушения сроков рассмотрения обращений на УК могут быть наложены крупные штрафы», – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, это говорит о значимости соблюдения прав жильцов при их обращениях в организации, отвечающие за обслуживание общедомового имущества в многоквартирных домах.
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Пассажиры Мострансавто за год увеличили количество поездок на 15%
28 декабря 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры автобусов Мострансавто с начала года совершили более 488 млн поездок. Это на 15% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Больше всего поездок с начала года оплачено социальными картами – по ним зафиксировали 229 млн операций. Свыше 156 млн транзакций пассажиры совершили с помощью банковских карт. А по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» было совершено 69 млн и 33 млн поездок соответственно», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что пассажирам автобусов Мострансавто доступно четыре способа безналичной оплаты проезда – банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

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В Подмосковье за год установили 176 зарядных станций для электрокаров
28 декабря 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для экологичного транспорта, в текущем году здесь установили 176 новых электрозарядных станций, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Автомобилисты стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области всецело поддерживает эту тенденцию. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Всего в Московской области на сегодняшний день функционирует более 650 зарядных станций для электромобилей. В будущем году в Подмосковье планируется установить до тысячи таких станций.

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#подмосковье
#электричество
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В России запустили анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников
28 декабря 2024, 11:13

Фото: istockphoto/artoleshko

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило о запуске нового анонимного Telegram-бота. Он будет консультировать граждан, с которыми вступили в контакт мошенники.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России». Каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана, и их жертвой может стать каждый. Если аккаунт взломан, пароли украдены, вы теряете деньги, чат-бот поможет принять верное решение.
Найти telegram-бот можно по юзернейму @cyberpolicerus_bot. Бот предложит выбрать ситуацию, в которой вы оказались: взлом аккаунта в соцсетях или «Госуслугах», обнаружение личных данных в интернете или перевод денег мошенникам. Далее вы получите инструкции по дальнейшим действиям.

Telegram-бот не предназначен для подачи заявления о преступлении, его задача – оказывать информационную помощь людям в стрессовой ситуации. Ставшим жертвам мошенников следует обратиться с заявлением в отделение полиции.

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«Отек языка и горла»: Выяснилось, что на новогоднем столе может вызвать аллергическую реакцию
Врач Лапа: аллергены в новый год могут быть повсеместно
28 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Olga Shefer

Новогодний стол у россиян, как правило, очень разнообразный. И очень важно, чтобы праздник не перешел в больничную койку из-за аллергии.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что на новогоднем столе обязательно найдется хотя бы один продукт, вызывающий аллергию.

«Аллергия у нас повсеместная, какой-то один продукт да найдется. Обязательно в тортике найдется либо изюм, либо что-то такое, что организму не нужно. И это все зависит от гиперреакции и иммунной системы конкретного человека», — сказала врач.

Аллерголог назвала главные признаки аллергической реакции.

«Первый показатель того, что организм продукт не принимает — высыпание, крапивница. И как только она появилась вместе с зудом нужно обращаться к врачу. Также может быть отек горла — он часто происходит из-за обычных яблок или большого употребления сладкого. Кандидозный глоссит тоже иногда возникает — отек языка. На нем появляются отпечатки зубов», — объяснила Лапа.

По ее словам, аллергия многолика, и чтобы избежать ее появления, нужно обследоваться у специалистов.

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На дорогах Подмосковья обеспечат безопасный проезд в новогодние праздники
28 декабря 2024, 11:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В новогоднюю ночи и первые январские дни в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в Московской области предусмотрен круглосуточный мониторинг состояния улиц и шоссе и взаимодействие с экстренными службами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Каждый день на подмосковных дорогах будет работать около тысячи единиц спецтехники, а при необходимости их число увеличат.

«Если погодные условия ухудшатся, первоочередное внимание будет уделено уборке снега и противогололёдной обработке на наиболее опасных участках: эстакадах, мостах, съездах и крутых поворотах», — отметил зампред областного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
В министерстве также сообщили, что в этом сезоне для обработки дорог от наледи и снега заготовлено 1,5 млн тонн специальных материалов.

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