В Дагестане будут перевоспитывать детей экстремистов

05 ноября 2025, 14:42

«Ведомости»: в Дагестане хотят перевоспитать детей экстремистов и участников банд

Фото: iStock/ipolonina

В Дагестане планируют организовать программу перевоспитания детей, родители которых признаны экстремистами и являются участниками банд. Также участниками станут несовершеннолетние, вернувшиеся из зоны боевых действий и состоящие на профилактическом учёте.