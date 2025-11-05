Достижения.рф

В Дагестане будут перевоспитывать детей экстремистов

В Дагестане планируют организовать программу перевоспитания детей, родители которых признаны экстремистами и являются участниками банд. Также участниками станут несовершеннолетние, вернувшиеся из зоны боевых действий и состоящие на профилактическом учёте.



Отмечается, что воспитанием этих категорий детей займутся специалисты Дагестанского гуманитарного института, а заказчиком выступило министерство национальной политики республики. На реализацию проекта власти готовы потратить 950 тысяч рублей.

Для формирования «общероссийской гражданской идентичности» и ценностей человеколюбия, чести и достоинства детям планируют организовать экскурсии в школы, пережившие теракты, в том числе среднюю школу № 1 в Беслане, а также к Мамаеву кургану и ансамблю «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.

