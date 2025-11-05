Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова сознался в содеянном
Ахмаджон Курбонов*, внесённый в перечень террористов и экстремистов, полностью признал свою вину в организации теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.
Генерал Кириллов и его помощник погибли ранним утром 17 декабря 2024 года. Взрывное устройство сработало в момент, когда они выходили из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.
Курбонов* раскаялся в содеянном и дал признательные показания.
