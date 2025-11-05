Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова сознался в содеянном

05 ноября 2025, 13:24

Фото: iStock/YakobchukOlena

Ахмаджон Курбонов*, внесённый в перечень террористов и экстремистов, полностью признал свою вину в организации теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.