Во Франции водитель с криком «Аллаху Акбар» влетел в толпу

Le Parisien: во Франции задержали водителя, въехавшего в толпу людей
Фото: iStock/z1b

Во Франции задержали водителя, который протаранил толпу людей. Об этом пишет газета Le Parisien.



Все произошло утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. Мужчина намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов. В этот момент он якобы прокричал «Аллаху Акбар», а после пытался поджечь свой автомобиль.

По данным национальной жандармерии, в ДТП пострадали десять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нескольких перевезли на вертолете в Университетскую больницу Пуатье.

Виновником аварии оказался 30-летний местный житель. Правоохранители нашли в его машине газовые баллоны. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к террористическим группировкам, а также другим преступлениям. Все обстоятельства выясняются.

Лидия Пономарева

