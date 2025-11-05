Во Франции водитель с криком «Аллаху Акбар» влетел в толпу
Во Франции задержали водителя, который протаранил толпу людей. Об этом пишет газета Le Parisien.
Все произошло утром 5 ноября на острове Долю-д'Олерон. Мужчина намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов. В этот момент он якобы прокричал «Аллаху Акбар», а после пытался поджечь свой автомобиль.
По данным национальной жандармерии, в ДТП пострадали десять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нескольких перевезли на вертолете в Университетскую больницу Пуатье.
Виновником аварии оказался 30-летний местный житель. Правоохранители нашли в его машине газовые баллоны. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к террористическим группировкам, а также другим преступлениям. Все обстоятельства выясняются.
Читайте также: