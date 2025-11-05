В Дагестане мать двух детей предстанет перед судом за истязание детей
В Дагестане 23-летнюю жительницу Кизлярского района обвиняют в жестоком обращении с детьми и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, с августа по сентябрь этого года женщина в Кизилюрте систематически оставляла своих детей двух и четырёх лет одних в съёмном жилье. Дети находились в полной антисанитарии, без пищи и отопления. Когда их обнаружили, малыши были больны и ослаблены — у обоих наблюдались высокая температура, кашель и одышка, а у старшего диагностировали обструктивный бронхит.
Как уточнили в прокуратуре, детям причинены психические и физические страдания, а также лёгкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Кизилюртовский городской суд. Женщине предъявлены обвинения по статьям 117 («Истязание») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
Детей изъяли у матери, после лечения и реабилитации их передали бабушке. Органы опеки инициировали процесс об ограничении обвиняемой в родительских правах.
