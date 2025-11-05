В Дагестане мать двух детей предстанет перед судом за истязание детей

05 ноября 2025, 13:34

Фото: iStock/Zolnierek

В Дагестане 23-летнюю жительницу Кизлярского района обвиняют в жестоком обращении с детьми и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.