В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

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«Девушке 16 лет, она состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере из-за психического заболевания. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья в возрасте 10 и 12 лет... По свидетельствам очевидцев, она становилась объектом насмешек неоднократно», — написала Гариева.
По ее словам, девушка много раз просила братьев остановиться, однако это лишь подстрекало их.
«В итоге, отчаявшись, девушка взяла столовый нож (с закругленным концом, используемый для распределения масла на хлеб) и явилась к дому родителей мальчиков с претензией, требуя, чтобы они прекратили издеваться над ней», — рассказала представитель МВД.
Состояние девушки оценят медики, а родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (в соответствии со статьей 3.35 КоАП РФ), добавила Гариева.
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