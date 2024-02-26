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В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями обижавших ее братьев
26 февраля 2024, 17:51
Фото: istock / PaulBiryukov

Фото: istock / PaulBiryukov

В Каспийске подросток-девочка с психическим расстройством пришла к дому родителей двух мальчиков с ножом после того, как они издевались над ней, заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Девушке 16 лет, она состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере из-за психического заболевания. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья в возрасте 10 и 12 лет... По свидетельствам очевидцев, она становилась объектом насмешек неоднократно», — написала Гариева.

По ее словам, девушка много раз просила братьев остановиться, однако это лишь подстрекало их.


«В итоге, отчаявшись, девушка взяла столовый нож (с закругленным концом, используемый для распределения масла на хлеб) и явилась к дому родителей мальчиков с претензией, требуя, чтобы они прекратили издеваться над ней», — рассказала представитель МВД.

Состояние девушки оценят медики, а родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (в соответствии со статьей 3.35 КоАП РФ), добавила Гариева.

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В Шаховской ищут дом для беспризорного трёхлапого кота
26 февраля 2024, 17:53

Фото: Татьяна Рунова

Бездомного кота с полуотрубленной лапой подобрала зоозащитница Ирина Котенёва из Шаховской, животное прооперировали и теперь ищут для него дом с любящими хозяевами, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Я нашла этого кота в Волоколамске. Травма выглядела так, будто ему пытались отрубить лапку — часть её болталась на одних мышцах. Мы приняли решение ампутировать эту часть», — рассказала Ирина.

Ветеринары провели операцию и кастрировали кота, сейчас он живёт у Ирины на передержке.

«Кот ласковый, нежный, очень «ручной». Дружит с другими животными, даже с собаками. По моим ощущениям, ему не больше двух лет, потому что он очень игривый, как маленький ребёнок. Сейчас мы активно ищем ему дом», — поделилась Ирина.

Зооволонтёр занимается спасением собак и кошек уже пять лет. Благодаря Ирине многие животные уже обрели хозяев и дом.

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#зоозащитник
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Более 550 тысяч подмосковных школьников примут участие в «Уроке цифры»
26 февраля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минобразования МО

11-31 марта в школах будет проходить «Урок цифры» по технологиям тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Предполагается, что в тематическом уроке примут участие более 550 тысяч учащихся 1-11 классов, а также 18 тысяч педагогов более 900 общеобразовательных организаций Московской области.
«Дети узнают об основных видах тестирования, инструментах и особенностях этой области, смогут развить цифровую грамотность. Видеолекция и интерактивный тренажёр научат школьников работать с цифровыми инструментам», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что открытый «Урок цифры» состоится 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии. По данным министерства, с 2018 года уроки прошли более 82 млн раз по всей России.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.

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#московская область
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Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество
Суд в Москве приговорил звездного психолога Эль к 8,5 года за мошенничество
26 февраля 2024, 17:42

Фото: iStock/Zolnierek

Известную интернет-психолога Наталию Эль Лефортовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам заключения за мошенничество на сумму 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.
Суд признал её виновной в 16 случаях мошенничества по статье 159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, обязав Эль компенсировать им свыше 17 миллионов рублей. Наталия Эль была известна своим активным участием в YouTube и частыми выступлениями в ток-шоу как эксперт по психологии.

Однако, как уточнила прокуратура Москвы, у Эль не было соответствующего образования. Несмотря на это она представляла себя как успешного психолога и влиятельного человека с связями в государственных органах.

По данным ведомства, она обещала помощь в приобретении квартир по низкой цене, получала задатки и затем исчезала с деньгами.

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На крымский берег выбросило умирающего дельфина
26 февраля 2024, 17:41

Фото: iStock/Wirestock

Рыбаки нашли на крымском побережье умирающего дельфина, об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
«Животное нельзя отпускать обратно в море: дельфин болен, там он погибнет. Ему нужна помощь», — об этом изданию сообщил представитель центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

Отмечается, что животное обнаружили рыбаки на одном из пляжей Евпатории.

В настоящий момент зоозащитники решают вопрос о транспортировке дельфина в лечебное заведение, а пока специалисты стараются оказывать животному всю необходимую помощь прямо на берегу.

Напомним, в начале февраля весь мир потрясла шокирующая история о других млекопитающих, проживающих под водой. Стая косаток застряла во льдах неподалёку от японского острова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
#зоозащитник
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В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны
26 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/remik44992

В Польше произошел инцидент с поездом, перевозившим авиационное топливо, сообщила радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в районе Грабовно Велького в Нижнесилезском воеводстве. В результате схода с рельсов цистерны произошла разгерметизация, что привело к утечке топлива.

На место происшествия были направлены полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава с целью создания безопасной зоны.

Железнодорожное движение в районе было остановлено, но угрозу пожара удалось устранить.

Пока неизвестны причины произошедшего. Полиция призывает водителей избегать поездок в направлении Грабовно Велького из-за возможного перекрытия местных дорог.

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#происшествия
#служба
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Умер Лорд Ротшильд: что он предсказал России задолго до СВО, и кто займет его место
Британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни
26 февраля 2024, 17:23

Фото: iStock/IR_Stone

Глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд скончался на 88-м году жизни. Как его смерть отразится на королевской семье и что он предрек России и Украине за несколько лет до начала СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Умер британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд


Сообщение о смерти лорда Ротшильда было опубликовано днем 26 февраля на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в социальной сети Х. Причины смерти не названы, однако можно предположить, что они были естественными.

Банкир известен как филантроп, культурный деятель и влиятельный бизнесмен. Некоторые западные СМИ называли его «хозяином мира».

Британский финансист Ротшильд: биография


Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года в Англии. С 1963 года он работал в семейном банке, но в 1980 году подал в отставку из-за разногласий в семье. В 1991 году он основал собственную инвестиционную компанию. Спустя 10 лет Ротшильд был награжден «Орденом Заслуг» королевой Елизаветой II.

Ротшильды считаются самой состоятельной и влиятельной семьей в мире. Согласно некоторым теориям, семейство финансировало обе мировые войны XX века. Есть также мнение, что клан позже объединился с Рокфеллерами, после чего банкиры образовали теневое мировое правительство.

Джейкоб Ротшильд неоднократно упоминался в СМИ как главный спонсор вооруженных конфликтов. По неподтвержденным данным, именно он финансировал «цветные» революции в Африке, Грузии, на Ближнем Востоке и Украине.

Лорд Ротшильд сделал предсказание о СВО


Лорд Ротшильд при жизни неоднократно заявлял, что Россия может получить статус той страны, которая будет предопределять взаимоотношения между другими государствами. За несколько лет до начала спецоперации на территории Украины, Ротшильд предсказал, что Украина, Россия, Казахстан будут испытывать определённые сложности и отметил, что может произойти мировой кризис.

В 2016 году Ротшильд говорил, что развивающиеся страны начали наращивать валютные долги, а курс доллара, тем временем, стремительно возрастал.
«В последние несколько лет развивающиеся страны быстро наращивали валютный долг и им приходится возвращать кредиты, которые сильно подорожали из-за роста курса доллара и обвала сырьевых цен», - Ротшильд.

Что будет после смерти Ротшильда


После кончины лорда Ротшильда его место займет наследник, который продолжит вести дела «в конфликте с Россией». Такое мнение в беседе с «Газета.ру» выразил собеседник издания, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он также добавил, что ждать чего-либо хорошего России от преемника лорда не стоит.

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#сво
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В Национальном автомобильном союзе предложили регистрировать самокаты на «Госуслугах»
26 февраля 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Отказ от регистрации электросамокатов в России – очень грустная новость. Такое мнение высказал «Радио 1» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее стало известно, что регистрировать средства индивидуальной мобильности в стране пока не будут. На внесённый в Госдуму соответствующий законопроект правительство дало отрицательный отзыв, и профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении.
«Это грустная новость. То, за что мы боролись, не свершилось. Ещё пара месяцев – и мы увидим на дорогах электросамокаты. А ведь Национальный автомобильный союз был пионером. Мы ратовали за то, чтобы начать регистрацию средств индивидуальной мобильности, и можно было бы фиксировать нарушения. Сегодня какому-то регулированию поддаются только прокатные самокаты, и то на усмотрение оператора. Остальное – полный хаос. А всё-таки хотелось бы, чтобы репрессивные меры действовали, и вакханалия на дорогах и тротуарах прекратилась», – сказал Хайцеэр.
Как говорится в заключении профильного думского комитета, авторы законопроекта не учли количество используемых сейчас СИМов. Их довольно много, и это вызовет многократное увеличение нагрузки на регистрационные подразделения, что может привести к сбою в регистрации автомобилей.

Однако массовую регистрацию самокатов, не выезжающих на дороги общего пользования, можно было бы организовать через сайт госуслуг, уверен Хайцеэр.
«У этих самокатов – меньше сил, меньше масса. Человек заходил бы на сайт госуслуг, регистрировал бы там свой самокат и сам получал номера, делал бы их там, где производят номерные знаки для автомобилей. Это простая форма, никакой нагрузки, никаких сложностей. Просто нужна поправка об обязательной регистрации. Дали бы три, четыре месяца, полгода на то, чтобы все могли это сделать, и после этого уже начинали штрафовать. А тех самокатов, которые выезжают на дорогу, на самом деле не так много», – отметил собеседник «Радио 1».
Он выразил надежду на то, что закон будет подправлен и через какое-то время снова внесён на рассмотрения правительства.

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#самокат
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#регистрация
#безопасность
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Школьники Московской области начали мастерить скворечники к весне
26 февраля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковные школьники приступили к изготовлению скворечников. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весна уже близко. В подмосковные леса начнут возвращаться перелётные птицы. А значит, пора готовить скворечники. Сотрудники Тропарёвского участкового лесничества Бородинского филиала Мособллеса и члены школьного лесничества «Друзья леса» школы «Перспектива» Можайского городского округа начали мастерить их», – отметили в Комлесхозе.
Лесничие заранее подготовили части для поделок, рассказали о разных конфигурациях птичьих домиков, инструментах и материалах, с помощью которых их можно сделать.

Школьники узнали, что смастерить скворечник несложно. На работу уйдёт несколько часов. Идеальный материал – древесина лиственных пород. Дело в том, что на хвойных досках может быть слишком много липкой смолы.
«Слишком сильно полировать внутреннюю поверхность не нужно лучше оставить шероховатости, чтобы будущим жильцам было удобнее за неё цепляться. Внешне конструкция не должна быть броской: птицы предпочитают неприметные квартирки», – подчеркнули в ведомстве.
Там надеются, что скоро птичьи квартиры займут места на пришкольной территории и привлекут пернатых.

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#птицы
#лесник
#московская область
#подмосковье
#весна
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В Подмосковье на борьбу с гололёдом вышли более 11 тысяч коммунальщиков
26 февраля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 11 тысяч работников коммунальных служб вышли на борьбу с гололёдом в Московской области, задействовано свыше 1,4 тыс. единиц спецтехники, сообщает в понедельник, 26 февраля, пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

Коммунальщики обрабатывают от льда тротуары, лестницы, пешеходные дорожки и спуски.

«Сегодня более 11 тысяч специалистов борются с гололедом. С семи часов утра на улицы выехала коммунальная техника в количестве 1434 единиц. Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололёдными материалами», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

При этом она призвала жителей области быть максимально острожными и внимательными. Кроме того, в ведомстве автомобилистам посоветовали не оставлять машины у подъездов и контейнерных площадок, так как это не только препятствует вывозу мусора, но и мешает уборке территорий.

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#московская область
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