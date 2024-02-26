В Ленобласти пациентка туберкулезной больницы пырнула ножом собутыльника

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Как сообщает издание, все произошло в туберкулезной больнице поселка Зеленый Холм Выборгского района ночью 25 февраля. Женщина и пострадавший распивали алкоголь в одной из палат, когда между ними завязался конфликт. 38-летняя женщина схватило нож и ударила петербуржца в живот и грудь.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, женщину задержали в соседней палате. Известно, что она уже была несколько раз судима за кражи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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