В Дубне мужчина ударил собутыльника ножом и забрал его охотничий огнестрел

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Подмосковные росгвардейцы задержали в городском округе Дубна мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого и похищении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Внимание росгвардейцев привлекла стрельба в жилом секторе округа. На месте они вместе с полицейскими задержали мужчину, в руках у которого была «Сайга».
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Кировской области. Против него завели уголовное дело. Пострадавший получил медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.
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«Выяснилось, что мужчина выпивал со своим приятелем. Они поругались, и тогда он ударил своего собутыльника ножом по кисти руки, схватил принадлежащее пострадавшему охотничье оружие марки «Сайга» и убежал из квартиры», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов