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«Забрал деньги, коньяк и подарки»: Мужчина с ножом напал на офис из-за долгов по зарплате

В Челябинске осудили мужчину, напавшего с ножом на офис из-за долга по зарплате
26 февраля 2024, 14:19
Фото: istock / lakshmiprasad S

Фото: istock / lakshmiprasad S

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима за нападение на офис. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на прокуратуру региона.
Челябинец признан виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Суд установил, что что 26 декабря 2022 года он надел маску, взял с собой туристический нож и хомуты, и пошел на прежнее место работы, где, как он полагал, ему задолжали по зарплате. Мужчина проник в организацию через запасной вход, схватил бухгалтера и требовал денег, приставив женщине нож к шее. Испуганная сотрудница отдала ему больше 62 тысяч рублей. Кроме того, мужчина украл из кассового ящика еще 35 тысяч рублей, взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка.


Когда бухгалтер попыталась сбежать, фигурант поймал ее, загнул руки за спину, связал пластиковыми хомутами и закрыл рот шарфом.

Во ходе обысков дома у подсудимого обнаружили около 30 тысяч рублей.

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#суд
#нападение
#разбой
#нож
#офис
#мужчина
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В Узбекистане вынесли приговор фигурантам дела о смерти 68 детей
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о гибели 68 детей от сиропа
26 февраля 2024, 14:41

Фото: istock / Pattanaphong Khuankaew

Ташкентский городской суд вынес приговор 23-м обвиняемым по делу о смерти 68 детей в Узбекистане. Дети погибли в декабре 2022 после приема индийского препарата против ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы», — сообщил представитель суда.
Фигурантов признали виновными по 12 статьям, в том числе «приготовление к преступлению и покушение на преступление», «соучастие в преступлении», «злоупотребление властью или должностными полномочиями», «дача и получение взятки», «должностная халатность».

Точной причиной смерти несовершеннолетних стало токсичное вещество, содержащиеся в сиропе от кашля, — этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль используют в сфере фармацевтике в мизерных дозах. В основном, их применяют в производстве взрывчатых веществ, жидкостей для мытья стекол, антифризов для автомобильных двигателей и некоторых видов пластика.

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#суд
#приговор
#преступление
#дети
#орви
#наказание
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В запертой квартире в Петербурге обнаружили тела двух крымчан
26 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Soumen Hazra

В запертой питерской квартире обнаружили тела двух молодых людей, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Тела 21-летней девушки и 23-летнего парня из Крыма обнаружили в арендованной квартире на улице Маршала Блюхера. По предварительной версии, молодые люди отравились наркотиками.

«Полиция изъяла с места свёрнутую купюру, пакет с белым порошком и пластиковую карту», — уточнили в издании.

Уточняется, что погибшие арендовали питерскую квартиру вместе. Их тела были обнаружены после того, как хозяйка вскрыла квартиру, а затем обратилась в полицию.

Расследованием смерти крымчан занимается Следственный комитет.

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#санкт-петербург
#наркотики
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В Москве водитель такси сбил людей
В Москве такси влетело в огороженный для ремонта дороги участок и сбило людей
26 февраля 2024, 13:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве такси врезалось в ограждение на участке дороги, которая была огорожена для проведения ремонтных работ, сбив при этом несколько человек.
На записи, которая была опубликована в Telegram-канале столичного департамента транспорта, видно, что водитель такси выезжает из своего ряда на встречную полосу, сталкивается с другим автомобилем, а затем задевает еще одно транспортное средство.

В результате столкновения он потерял управление и врезался в ограждение на участке, где проводились дорожные работы, задев нескольких людей.

«На улице Азовской (в районе дома 18) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают экстренные службы города. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по встречной полосе. Просим водителей выбирать альтернативные маршруты объезда», - заявили в ведомстве.
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#всу
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В Подмосковье выявили двух фальшивых трактористов
26 февраля 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух трактористов-машинистов с поддельными удостоверениями выявили при проверке документов инспекторы управления Гостехнадзора по городским округам Подольск и Раменское, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Оба тракториста обратились в инспекцию Гостехнадзора Минэкологии и предъявили документы с признаками подделки. Выдача этих удостоверений не подтвердилась. Материалы об обоих обладателя поддельных удостоверений передали в полицию», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В министерстве также напомнили, что ранее тракторист-машинист с поддельным удостоверением был выявлен в городском округе Люберцы.

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#московская область
#подмосковье
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В Петербурге отчим отделался условным сроком за истязание детей сожительницы
26 февраля 2024, 13:19

Фото: istock / greenleaf123

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил 27-летнего Владимира Богушевича к четырем годам условно с двухлетним испытательным сроком Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу судов города.
Мужчину признали виновным в истязании двух приёмных детей. До этого петербуржец заявлял, что пострадавшие и свидетели врут, а в этот раз он признал свою вину. Отмечается, судебный процесс проходил в закрытом формате.

Напомним, мужчина издевался над детьми 2009 и 2019 годов рождения в квартире на проспекте Наставников. Богушевич регулярно избивал их руками и другими предметами в целях воспитания.

Мужчина, как и его сожительница, работал почтальоном.

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#суд
#пострадавшие
#мужчина
#дети
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«Под дулом зажигалки»: В Москве приезжий ограбил прохожего, угрожая ненастоящим пистолетом
В Москве грабитель с зажигалкой в виде пистолета отнял телефон у прохожего
26 февраля 2024, 12:55

Фото: istock / musicphone1

В Москве полицейские задержали приезжего, отнявшего у москвича телефон, угрожая ему пистолетом-зажигалкой. Информация размещена на сайте ГУ МВД по городу.
Неизвестный подошел к 19-летнему парню и «под дулом» зажигалки потребовал показать содержимое карманов. Затем он начал спрашивать о наличии у него наркотиков. В результате грабитель отобрал у молодого человека паспорт и мобильный телефон за 80 тысяч рублей, после чего потребовал зайти с ним в подъезд.

Однако москвич смог сбежать и попросить прохожего вызвать на место сотрудников правоохранительных органов.

36-летнего подозреваемого задержали. Фигуранта заключили под стражу, возбуждено дело по статье «Разбой».

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

#телефон
#мвд
#разбой
#паспорт
#грабитель
#полицейские
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41-летнего российского военнослужащего порезали в казарме
«Фонтанка»: 41-летнего военного порезали в казарме в Ленобласти
26 февраля 2024, 12:36

Фото: istock / zoka74

В казарме в Выборгском районе Ленинградской области порезали военнослужащего. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведеньям издания, мужчину доставили в больницу и оказали необходимую помощь. У петербуржца зафиксировали неопасные жизни резаные раны на шее, груди, руке и бедре.

Пострадавший рассказал, что попал в медучреждение после конфликта со знакомым в казарме в Каменке. Опасных ран мужчина не получил. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.

До этого сообщалось, что в Ленобласти пациентка туберкулезной больницы пырнула ножом собутыльника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

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#пострадавший
#больницы
#мужчина
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В Ленобласти пациентка туберкулезной больницы пырнула ножом собутыльника
26 февраля 2024, 11:55

Фото: istock / PaulBiryukov

Пациентка туберкулёзной больницы в ходе конфликта ударила ножом 51-летнего мужчину из соседней палаты. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует «Фонтанка».

Как сообщает издание, все произошло в туберкулезной больнице поселка Зеленый Холм Выборгского района ночью 25 февраля. Женщина и пострадавший распивали алкоголь в одной из палат, когда между ними завязался конфликт. 38-летняя женщина схватило нож и ударила петербуржца в живот и грудь.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, женщину задержали в соседней палате. Известно, что она уже была несколько раз судима за кражи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#нож
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В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия
Десятилетний мальчик погиб в Приморье из-за оставленного без присмотра карабина
26 февраля 2024, 10:50

Фото: iStock/IndiaUniform

В Приморском крае погиб десятилетний мальчик от выстрела, сделанного из оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили в региональной прокуратуре РИА Новости.
Согласно данным надзорного ведомства, мальчик 2013 года рождения находился в лесном массиве Дальнегорского городского округа вместе с отцом в воскресный день. Во время пребывания отца и его знакомого в лесном доме они услышали выстрел.

«Взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок был ранен из-за неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. После происшествия мальчик скончался в машине скорой помощи», — сообщили в прокуратуре края.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а расследование находится под контролем прокуратуры Дальнегорска. Прокуратура также планирует проверить соблюдение законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.

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