«Забрал деньги, коньяк и подарки»: Мужчина с ножом напал на офис из-за долгов по зарплате

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Суд установил, что что 26 декабря 2022 года он надел маску, взял с собой туристический нож и хомуты, и пошел на прежнее место работы, где, как он полагал, ему задолжали по зарплате. Мужчина проник в организацию через запасной вход, схватил бухгалтера и требовал денег, приставив женщине нож к шее. Испуганная сотрудница отдала ему больше 62 тысяч рублей. Кроме того, мужчина украл из кассового ящика еще 35 тысяч рублей, взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка.
Во ходе обысков дома у подсудимого обнаружили около 30 тысяч рублей.
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