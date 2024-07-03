В ГД внесли законопроект, ограничивающий круг лиц соотечественников

Фото: istockphoto / FedotovAnatoly
В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий круг лиц, признаваемых соотечественниками, сообщили в издании «Коммерсант»
Авторы законопроекта объяснили, что в рамках программы переселения соотечественников в Россию в основном переезжают граждане Таджикистана, Казахстана и Армении. Однако эти люди, как правило, не являются представителями народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации.
Также в этой категории будут находится выходцы из РСФСР и РФ.
Читайте также:
Минпросвещения убрало из перечня учебников книги экономиста-иноагента Липсица*
Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет
«В связи с этим предлагается уточнить, что соотечественниками считаются не все бывшие граждане СССР, проживающие в странах, которые входили в состав Советского Союза, а только те лица и их потомки, которые относятся к народам, исторически проживающим на территории России», — говорится в сообщении.
Также в этой категории будут находится выходцы из РСФСР и РФ.
Читайте также:
Минпросвещения убрало из перечня учебников книги экономиста-иноагента Липсица*
Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет
Мира Полтева