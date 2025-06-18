В Дагестане проведут встречи с молодежью, подверженной идеологии терроризма

18 июня 2025, 14:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Дагестане планируют провести встречи для подростков и детей, которые могут быть «наиболее подверженными идеологии терроризма, а также прибывающих из зоны палестино-израильского конфликта». Соответствующий тендер разместил Комитет по государственным закупкам региона. Об этом сообщает «Постньюс».