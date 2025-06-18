В Дагестане проведут встречи с молодежью, подверженной идеологии терроризма
В Дагестане планируют провести встречи для подростков и детей, которые могут быть «наиболее подверженными идеологии терроризма, а также прибывающих из зоны палестино-израильского конфликта». Соответствующий тендер разместил Комитет по государственным закупкам региона. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, победителем тендера стал «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» Республики Дагестан.
Директор центра Рамазан Магомедов в беседе с изданием сказал, что не знаком с деталями подготовки. Однако уточнил, что подобные встречи будут стоить 400 тыс. рублей.
Отмечается, что встречи будут проводить для детей, которых вернули из зон боевых действий Ирака и Сирийской Арабской Республики, а также подростков, находящихся в социально-реабилитационных центрах и школах-интернатах, поскольку они более подвержены идеологии терроризма.
Помимо основной программы, на мероприятиях также покажут шоу с эффектными химическими экспериментами и вручат подарки всем участникам.
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