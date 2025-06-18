Стартовал отбор претендентов на участие в театральном фестивале в Пушкине

18 июня 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба МАУК МТД

Молодёжный театральный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского» состоится в ноябре этого года в подмосковном Пушкине в ноябре. В настоящее время проводится отбор претендентов на участие в конкурсной программе, сообщает пресс-служба Пушкинского музыкально-драматического театра.







«К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы Подмосковья и других регионов России по направлениям «Драматический театр» и «Музыкальный театр», — говорится в сообщении.