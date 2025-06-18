Стартовал отбор претендентов на участие в театральном фестивале в Пушкине
Молодёжный театральный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского» состоится в ноябре этого года в подмосковном Пушкине в ноябре. В настоящее время проводится отбор претендентов на участие в конкурсной программе, сообщает пресс-служба Пушкинского музыкально-драматического театра.
«К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы Подмосковья и других регионов России по направлениям «Драматический театр» и «Музыкальный театр», — говорится в сообщении.В этом году фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Заочный этап отбора участников продлится до 10 сентября. Межокружной очный этап будет проходить с 1 сентября по 10 октября в Пушкине, Домодедове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. В ходе межокружных этапов отбора актёры и их наставники смогут принять участие в акселераторе театрального мастерства.
Подробная информация размещена на сайте фестиваля.