НКО Подмосковья приглашают на форум «Женщины России Всегда рядом»
Всероссийский открытый форум некоммерческих организаций и социального предпринимательства «Женщины России Всегда рядом» состоится в Москве 26 июня. К участию приглашаются руководители некоммерческих организаций, представители властей, организаторы социальных проектов и грантодатели, сообщает пресс-служба форума.
«Ключевыми темами форума станут механизмы получения грантов и субсидий, участие НКО в реализации социальной и культурной политики, а также регуляторные ограничения и пути их решения», — говорится в сообщении.В рамках форума запланировано также два трека: «Трехпоколенная семья — ключ к решению демографических задач России» и «Комплексная социализация участников специальной военной операции и членов их семей».
Регистрация на участие в форуме открыта на официальном сайте мероприятия.