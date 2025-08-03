В Дагестане свадьбу на 700 гостей перенесли из-за снюса
В Махачкале перенесли свадьбу после того, как невесте стало плохо от снюса
В Махачкале пришлось срочно перенести свадьбу на 700 гостей после того, как невесте стало плохо прямо перед началом торжества.
По информации местных СМИ, жених дал девушке снюс, чтобы помочь ей успокоиться, однако реакция оказалась неожиданной — невесте понадобилась первая помощь.
Церемонию решили отложить, чтобы молодая женщина смогла восстановиться.
Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы здоровью нет.
Жениху же предстоит непростой разговор с родственниками как со своей стороны, так и со стороны невесты.
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