В Дагестане свадьбу на 700 гостей перенесли из-за снюса

03 августа 2025, 20:51

В Махачкале перенесли свадьбу после того, как невесте стало плохо от снюса

Фото: Istock/Виктор Высоцкий

В Махачкале пришлось срочно перенести свадьбу на 700 гостей после того, как невесте стало плохо прямо перед началом торжества.