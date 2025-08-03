Певица Клава Кока показала, как отметила своё 30-летие
Клава Кока показала, как отпраздновала свой юбилей
Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, поделилась кадрами со своего юбилея. Соответствующее фото артистка опубликовала в личном блоге.
Клавдия поделилась с публикой яркими и душевными кадрами со своего 30-летия. Девушка отказалась от ресторанов и громких вечеринок и отметила юбилей в живописной обстановке, где были только горы, полевые цветы, лошади и самые близкие друзья.
«Как я встретила свои 30», — подписала певица свой пост.На фото — зажигательные танцы с друзьями под Джастина Тимберлейка, ужин с хинкали, тёплые объятия с семьей и кадры с Димой Маслениковым, с которым Клавдию связывает крепкая дружба.
Юбилей артистка встретила в очень душевной и почти домашней атмосфере. Минимум официоза и максимум искренности на фоне природы поклонники девушки очень оценили и засыпали её поздравлениями.
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