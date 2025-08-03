Певица Клава Кока показала, как отметила своё 30-летие

03 августа 2025, 20:14

Клава Кока показала, как отпраздновала свой юбилей

Клавдия Высокова (Фото: Instagram* @klavacoca)

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, поделилась кадрами со своего юбилея. Соответствующее фото артистка опубликовала в личном блоге.





Клавдия поделилась с публикой яркими и душевными кадрами со своего 30-летия. Девушка отказалась от ресторанов и громких вечеринок и отметила юбилей в живописной обстановке, где были только горы, полевые цветы, лошади и самые близкие друзья.

«Как я встретила свои 30», — подписала певица свой пост.