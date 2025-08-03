Звезда «Мажора» и «Сладкой жизни» заявил, что больше никогда не женится

03 августа 2025, 20:42

Актер Никита Памфилов разочаровался в институте семьи

Фото: Istock/JulyProkopiv

Звезда сериалов «Мажор» и «Сладкая жизнь» Никита Панфилов в беседе с Woman.ru признался, что разочаровался в браке и больше не видит в нем смысла.





По словам актера, такой формат отношений он считает настоящим «злом».





«Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду», — отметил артист.