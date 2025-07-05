Сотрудники банка и полицейские спасли пенсионера из Анапы от перевода мошенникам 800 тысяч рублей
Пенсионер из Анапы сохранил 800 000 рублей благодаря оперативным действиям сотрудников банка и полиции, предотвративших мошенничество. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Неизвестные преступники по телефону выманили у пожилого мужчины паспортные данные под предлогом перерасчёта пенсии. Затем один из злоумышленников, представившийся сотрудником ФСБ, убедил пенсионера, что с его счёта пытаются похитить деньги. Аферист потребовал мужчину перевести 800 тысяч рублей на «безопасный счёт».
Когда мужчина пришёл в банк для перевода, сотрудники учреждения заподозрили обман и вызвали полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место, провели разъяснительную беседу и остановили хищение средств пенсионера.
«Запомните — никакого «безопасного счета» не существует, а сотрудники госструктур не звонят гражданам через мессенджеры», — напомнили в Telegram-канале «23 МВД».Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. После столкновения двух грузовиков и нескольких легковых машин на 399-м километре автодороги в Елецком районе начался сильный пожар.