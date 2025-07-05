Сотрудники банка и полицейские спасли пенсионера из Анапы от перевода мошенникам 800 тысяч рублей

05 июля 2025, 00:09

В Анапе полиция убедила пенсионера не переводить мошенникам 800 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пенсионер из Анапы сохранил 800 000 рублей благодаря оперативным действиям сотрудников банка и полиции, предотвративших мошенничество. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.





Неизвестные преступники по телефону выманили у пожилого мужчины паспортные данные под предлогом перерасчёта пенсии. Затем один из злоумышленников, представившийся сотрудником ФСБ, убедил пенсионера, что с его счёта пытаются похитить деньги. Аферист потребовал мужчину перевести 800 тысяч рублей на «безопасный счёт».



Когда мужчина пришёл в банк для перевода, сотрудники учреждения заподозрили обман и вызвали полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место, провели разъяснительную беседу и остановили хищение средств пенсионера.





«Запомните — никакого «безопасного счета» не существует, а сотрудники госструктур не звонят гражданам через мессенджеры», — напомнили в Telegram-канале «23 МВД».