За три месяца россияне потратили три млрд рублей на альтернативное молоко
За последние три месяца россияне потратили на альтернативное молоко около трех миллиардов рублей, следует из данных системы маркировки «Честный знак». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Самым популярным видом альтернативного молока стало овсяное — на него пришлось 27% всех продаж. Второе место заняло овсяное молоко со вкусом шоколада (19%), третье — миндальное (10%).
Наибольший спрос зафиксирован в Москве, где совершено 17% всех покупок. Далее следуют Московская область (8%) и Санкт-Петербург (5%). При этом осенью прошлого года в России произвели около 35 миллионов литров альтернативного молока.
Рост интереса к этой категории эксперты связывают прежде всего с молодыми потребителями. Сюда относятся и представители поколения Z, для которых выбор напитка становится частью образа жизни и способом самовыражения.
