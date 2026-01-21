Достижения.рф

За три месяца россияне потратили три млрд рублей на альтернативное молоко

Фото: iStock/sergeyryzhov

За последние три месяца россияне потратили на альтернативное молоко около трех миллиардов рублей, следует из данных системы маркировки «Честный знак». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Самым популярным видом альтернативного молока стало овсяное — на него пришлось 27% всех продаж. Второе место заняло овсяное молоко со вкусом шоколада (19%), третье — миндальное (10%).

Наибольший спрос зафиксирован в Москве, где совершено 17% всех покупок. Далее следуют Московская область (8%) и Санкт-Петербург (5%). При этом осенью прошлого года в России произвели около 35 миллионов литров альтернативного молока.

Рост интереса к этой категории эксперты связывают прежде всего с молодыми потребителями. Сюда относятся и представители поколения Z, для которых выбор напитка становится частью образа жизни и способом самовыражения.

Иван Мусатов

