В Дагестане женщина заявила в полицию на себя ради двойных выплат на детей
В Дагестане местная жительница попыталась получить материнский капитал дважды и для этого обратилась в полицию с заявлением на саму себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Россиянка рассказала стражам порядка, что якобы потеряла паспорт, а положенные выплаты на детей кто-то уже успел получить вместо нее. Однако оперативники выяснили, что все документы и подписи в ведомостях подделала сама женщина.
Теперь против злоумышленницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве с государственными выплатами.
