Российский школьник избил кота в подъезде

Фото: iStock/Nataba

Во Владивостоке мальчик поймал кота в подъезде и избил его. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».



Жестокое обращение с животным зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как мальчик гонится за котом в подъезде, хватает его и несколько раз бьет головой о стену. После этого он вместе с животным в руках бежит вниз по лестнице и скрывается за кадром — что происходило дальше, неизвестно.

Видео попало в поле зрения правоохранителей, которые проводят проверку. В настоящее время они устанавливают личность юного живодера и мотивы его поступка.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мужчина издевался над собакой, подвесив ее на веревке.

Лидия Пономарева

