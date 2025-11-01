Россиянка осталась с огромной шишкой после укуса насекомого на популярном курорте
Российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого во время отдыха в Египте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, где женщина ужинала вместе с подругой. В это время на нее напало неизвестное насекомое, а позднее место укуса сильно воспалилось. Пострадавшая считает, что это был верблюжий паук.Врач в гостинице осмотрел постоялицу, но не смог точно сказать, какое насекомое ее укусило. Отек удалось снять с помощью местных мазей.
Верблюжий паук достигает 15 см в размерах, не ядовит, но его укус может вызвать инфекцию из-за частичек гниющей пищи в челюстях.
Ранее сообщалось, что на российского туриста в таиландском городе Паттайя напал триатомовый клоп, переносящий болезнь Шагаса.
