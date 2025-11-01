Россиянка осталась с огромной шишкой после укуса насекомого на популярном курорте

01 ноября 2025, 09:54

SHOT: российскую туристку укусил верблюжий паук в Египте

Фото: iStock/ArtRachen01

Российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого во время отдыха в Египте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.