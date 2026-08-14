В даркнете появились фото посетителей спортзалов и информация об их визитах

14 августа 2026, 14:37

Данные клиентов DDX могли оказаться в руках хакеров

Фото: Istock / ElenaMist

Один из крупнейших российских фитнес-клубов DDX мог столкнуться с утечкой персональных данных клиентов. В даркнете появились фотографии посетителей спортзалов, а также информация, связанная с их посещениями клубов. Об этом сообщает Mash.