В даркнете появились фото посетителей спортзалов и информация об их визитах
Один из крупнейших российских фитнес-клубов DDX мог столкнуться с утечкой персональных данных клиентов. В даркнете появились фотографии посетителей спортзалов, а также информация, связанная с их посещениями клубов. Об этом сообщает Mash.
Большинство снимков, предварительно, были сделаны на стойках регистрации. В опубликованных файлах также содержатся даты и время посещений, количество визитов, сведения о покупках и адреса конкретных клубов.
Слитые материалы уже распространяются через анонимные Telegram-каналы и закрытые площадки, которые специализируются на продаже и обмене украденными данными.
Обстоятельства возможной утечки и её масштаб пока устанавливаются. Неизвестно, когда именно злоумышленники могли получить доступ к информации и сколько клиентов потенциально могли затронуть опубликованные данные.
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