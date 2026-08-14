Житель Владивостока застрял между стиральной машиной и дверью
Спасатели во Владивостоке помогли мужчине, который после застолья не смог выбраться из узкого прохода между стиральной машиной и дверью дома. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел поздним вечером. Местный житель попытался протиснуться через небольшой зазор, однако потерял равновесие и упал. Самостоятельно подняться и освободиться он не сумел. На место приехали сотрудники спасательной службы. Они быстро достали мужчину из ловушки. Медицинскую помощь он не принял и отправился отдыхать.
Спасателей можно вызывать, если человек оказался в опасной ситуации и не может выбраться самостоятельно: застрял в лифте, автомобиле, узком проеме, заблокирован в квартире или оказался под завалом. Также помощь нужна, когда попытки освободиться могут привести к травмам.
Экстренные службы следует вызвать при угрозе жизни и здоровью — например, при пожаре, запахе газа, обрушении конструкций, затоплении, падении с высоты или происшествии на воде. Не стоит ждать ухудшения ситуации: чем раньше специалисты получат сообщение, тем быстрее смогут оценить риски и принять меры.
Звонить спасателям также можно, если помощь требуется ребенку, пожилому человеку, человеку с инвалидностью или пострадавшему животному, когда самостоятельно помочь безопасно не получается. В России единый номер экстренных служб — 112; при звонке нужно сообщить адрес, что произошло, сколько людей нуждаются в помощи и есть ли пострадавшие.
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