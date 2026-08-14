В Тюмени пара с младенцем попала на видео во время кражи коляски из подъезда
В районе Червишевского тракта в Тюмени мужчина вынес детскую коляску из подъезда, пока его спутница держала младенца у входа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На записи мужчина заходит в дом, а спустя короткое время возвращается с коляской. Женщина при виде вещи улыбнулась, после чего пара ушла.
Хозяйка ранее разместила объявление о продаже коляски. Она планировала безвозмездно передать ее семье, нуждающейся в помощи, вместе с люлькой, сумкой, детской одеждой и игрушками. Владелица намерена подать заявление в полицию и разыскивает людей, попавших на камеру.
Если будет установлено, что коляску забрали тайно и без разрешения хозяйки, действия могут квалифицировать как кражу по статье 158 УК РФ. Наказание зависит прежде всего от стоимости имущества и обстоятельств произошедшего: от штрафа или обязательных работ до лишения свободы. Если цена коляски окажется небольшой, возможна административная ответственность за мелкое хищение.
Присутствие второго человека само по себе не означает, что преступление совершила группа лиц. Следователям предстоит выяснить, знала ли женщина о намерении мужчины, помогала ли ему и была ли между ними предварительная договоренность. Если это подтвердится, квалификация может стать строже.
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