Автомобиль 45-летнего мужчины загорелся на территории Российской академии наук в Москве
Автомобиль 45-летнего Олега Л. подожгли на территории Российской академии наук в Москве. Мужчина ранее работал младшим инспектором в одном из столичных СИЗО. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
После возгорания на место прибыли экстренные службы. В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль получил повреждения. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители.
Предполагаемого поджигателя пока не задержали. Сотрудники полиции разыскивают человека, который может быть причастен к случившемуся, а также выясняют, как именно произошло возгорание и был ли преступник знаком с владельцем машины. Причины нападения и возможные мотивы пока неизвестны. Проверка продолжается.
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