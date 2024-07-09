В Дедовске открыли большую детскую площадку

Фото: Михаил Дорошин
Большую детскую площадку установили на улице Гагарина в городе Дедовск округа Истра, на её открытии устроили праздник с раздачей мороженого, газировки и цветов, на мероприятии присутствовал замглавы округа Андрей Мойса, передаёт корреспондент Михаил Дорошин.
«Общая игровая зона новой детской площадки составляет 330 квадратных метров, места здесь хватит всем. Площадка отечественного производства, оснащена износостойким покрытием и индивидуальными игровыми элементами. Оборудование антивандальное и соответствует всем современным нормам и требованиям», — отметил Мойса.Он добавил, что благоустройство этого района продолжается, скоро будет завершена планировка зоны отдыха и парковой зоны и открыт чистый пруд.
Читайте также:
В Долгопрудном благоустроили 11 пешеходных дорожек
В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство
План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%
Лев Каштанов