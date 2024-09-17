Готовность капремонта инфекционной больницы в Дедовске достигла 38%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы проводится в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что качество работ, а также соответствие строительному графику находится под строгим контролем.
В настоящее время на объекте обновляют фасад, монтируют трубы отопления, ведут электромонтажные работы, устанавливают противопожарные системы и системы оповещения, а также армируют ступени и пандусы. Завершить капительный ремонт медучреждения планируется до конца текущего года.
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«Модернизация инфекционного отделения Истринской больницы — важный шаг в укреплении медицинской инфраструктуры Подмосковья», — подчеркнул министр.
В настоящее время на объекте обновляют фасад, монтируют трубы отопления, ведут электромонтажные работы, устанавливают противопожарные системы и системы оповещения, а также армируют ступени и пандусы. Завершить капительный ремонт медучреждения планируется до конца текущего года.
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Лев Каштанов