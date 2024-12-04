Собянин: В 2025 году минимальная пенсия в Москве будет составлять 25 850 рублей

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)
В Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся на официальном портале правительства и мэра Mos.ru. Индексация также коснётся многодетных семей и тех родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и усыновителей. Увеличатся выплаты участникам Великой Отечественной войны и Героям Труда.
Кроме того, будут проиндексированы социальные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилеи семейной жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и других льготных категорий граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Александр Бойцов