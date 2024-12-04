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Собянин: В 2025 году минимальная пенсия в Москве будет составлять 25 850 рублей

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.


Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся на официальном портале правительства и мэра Mos.ru. Индексация также коснётся многодетных семей и тех родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и усыновителей. Увеличатся выплаты участникам Великой Отечественной войны и Героям Труда.

Кроме того, будут проиндексированы социальные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилеи семейной жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и других льготных категорий граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Ъ»: экс-замглавы Минтранса РФ Семенова арестовали из-за наличия ВНЖ в Израиле
04 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/ Zolnierek

У бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова есть вид на жительство в Израиле, из-за которого суд решил взять его под стражу на время расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила газета «Коммерсантъ».
В ходатайстве указывалось, что 10 ноября Алексей Семенов получил вид на жительство в Израиле на срок до 10 февраля 2025 года. Вследствие чего, пребывая на свободе, чиновник может скрыться за пределами Российской Федерации, заявили в суде следователи.

Ещё у Алексея Семенова есть связи среди работников Минтранса и он может оказывать давление на свидетелей для того, чтобы помешать ходу расследования.

Ущерб от мошенничества, в котором обвиняется Алексей Семенов, оценивается в 240 миллионов рублей. Свою вину чиновник отрицает.

Согласно информации следствия, данную сумму похитили в октябре 2012 года во время реализации госконтракта между Минтрансом и подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс». Экс-гендиректора этого предприятия Вячеслава Смирнова тоже арестовали по делу Алексея Семенова.

Их адвокаты уже обжаловали избранную меру пресечения.

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«Политическая эмиграция или публичная казнь»: раскрыта дальнейшая судьба Зеленского
Медведев: Зеленского ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь
04 декабря 2024, 10:58

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог преодолеть правительственный кризис и должен уйти с занимаемого. По словам Медведева, он поддерживается США, а будущая судьба его неизвестна.

Кроме того, зампред Совбеза РФ считает, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили также необходимо сложить полномочия, чего она упорно не хочет делать. Медведев назвал ее «наглой дурой», отметив, что ее будущее также неизвестно.

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#рф
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МИД Китая поставил на место Бербок за её слова о России
МИД Китая жестко ответил Бербок за её слова о России
04 декабря 2024, 10:49

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в центре дипломатического скандала во время переговоров с китайским коллегой Ван И. Как сообщает aif.ru, Бербок раскритиковала позицию Пекина по отношению к России, что вызвало жесткую реакцию со стороны КНР.
Бербок обвинила Китай в поддержке России, в том числе через поставки оружия и беспилотных летательных аппаратов, что, по её мнению, противоречит интересам Европы. Глава МИД Германии также заявила, что КНР должен взять на себя большую ответственность за поддержание мира и безопасности, а не оказывать помощь Москве.

Ответ Китая был резким: во время речи Бербок представители китайской службы безопасности начали выдворять немецких журналистов из зала. Более того, китайская сторона заявила, что встреча завершится без совместного пресс-релиза.

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#конфликт
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Дочь Владимира Жириновского станет кандидатом на выборы в Госдуму от ЛДПР
04 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой заместителя руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислава Наумова.
Отмечается, что в ЛДПР уже готовятся к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. При этом дочь Жириновского является ключевой частью проекта, рассказал Наумов. Предполагается, что она окажется в верхней части предвыборного партсписка.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — отметил Наумов.

Анастасия Боцан-Харченко родилась в 1983 году в Москве. Она является внебрачной дочерью Владимира Жириновского. При этом в свидетельстве о рождении Жириновский записан в качестве отца.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни.

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Маск назвал шокирующими события, происходящие в Южной Корее
04 декабря 2024, 07:39

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал шокирующими события, происходящие в Южной Корее, передает РИА Новости.
«Да, это шокирует», — написал Маск в социальной сети X, комментируя пост другого пользователя о событиях в Южной Корее.

Кроме того, он написал «вау» под постом, где рассказывается о результатах голосования парламента Южной Кореи за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 депутатов из 300. Они приняли это решение единогласно.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил.

Причиной для этого стала необходимость защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями.

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В НАТО увидели угрозу от возможной сделки Трампа по Украине
FT: Рютте предупредил Трампа об угрозе для США из-за сделки по Украине
04 декабря 2024, 07:27

Фото: iStock/RomanBabakin

США и Западу грозит опасность из-за сделки избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Такое предупреждение сделал генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Financial Times.
Он считает, что возможная сделка по решению конфликта на Украине может закончиться более сильным сближением России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Подобный исход событий угрожает опасностью для США.

Рютте также отметил, что лидерам стран НАТО необходимо сосредоточиться на военной поддержке Украины и отправлять Киеву больше вооружений, чтобы страна могла иметь сильные позиции во время возможных переговоров с Россией.

Накануне генсек альянса также заявлял, что НАТО хочет обеспечить Украине благоприятную позицию на переговорах с Россией.

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Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
04 декабря 2024, 06:29

Фото: iStock/Jae Young Ju

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».

Что означает военное положение


Военное положение в Республике Корея регулируется статьей 77 Конституции. Президент, основываясь на рекомендациях министров, может объявить его в определенном регионе и на конкретную дату. Эта мера вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Во время действия военного положения права граждан, включая свободу слова и собраний, значительно ограничиваются.

Отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может затруднить процесс отмены и привести к мятежу, что, в свою очередь, может вызвать импичмент властей.

В условиях военного положения также возможны массовые протесты, и их участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.

Военное положение означает, что каждая военная часть становится штабом в своем районе. В истории Южной Кореи было 17 случаев объявления военного положения, из которых 13 были признаны чрезвычайными.


Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Почему в Южной Кореи снова ввели военное положение


Причиной введения военного положения стало заявление президента Юн Сок Ёля 3 декабря о необходимости защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями. Он подчеркнул, что оппозиционные партии пытаются создать кризис в республике. Однако в своем обращении Юн не уточнил конкретные меры, которые будут приняты.

Оппозиционная Демократическая партия, по словам президента, требовала импичмента прокуроров и отвергла бюджетное предложение правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию Министерство обороны провело совещание с командующими вооруженными силами и дало указания по повышению боевой готовности. Командующим военным положением был назначен глава армии Пак Ан Су, а работа парламента и политических партий была приостановлена. Глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун раскритиковал введение военного положения, назвав его неконституционным, и пообещал предпринять шаги для блокировки этого решения.


Что произошло в Сеуле


Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер. Также было решено установить контроль над средствами массовой информации. Эти шаги стали ответом на политический кризис, вызванный попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля.

Последние события в Сеуле:


  • Местные жители сообщают, что на улицах появилась военная техника. Всем родам войск приказано усилить боеготовность;
  • К зданию Национальной ассамблеи страны пришли протестующие, которые пытаются прорваться внутрь. Их останавливает полиция;
  • Командующим после введения военного положения назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су;
  • В стране наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов;
  • Глава МИД Республики Корея созывает совещание высокопоставленных чиновников;
  • В ночь с 3 на 4 декабря 280 солдат вошли в здание Национального собрания в рамках обеспечения мер военного положения;
  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить военное положение по требованию Национального собрания;
  • Основная оппозиционная партия Южной Кореи — Демократическая партия — призвала к отстранению президента от власти;
  • Сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку, включая советника президента по национальной безопасности Син Вон Сика.


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280 солдат вошли в здание парламента Южной Кореи из-за военного положения
04 декабря 2024, 06:01

Фото: iStock/Im Yeongsik

В ночь с 3 на 4 декабря в здание Национального собрания Южной Кореи вошли 280 военнослужащих в рамках обеспечения мер военного положения, которое действовало менее шести часов.
По данным агентства News1 со ссылкой на парламент, две группы военных, численностью 230 и 50 человек, были переброшены с использованием 24 вертолетов и были вооружены. В рамках мер военного положения вход в парламент был заблокирован, а его деятельность временно приостановлена.

Представители оппозиционной партии «Тобуро» сообщили, что военные пытались арестовать председателя партии Ли Чжэ Мёна и спикера парламента У Вон Сика. Этот инцидент стал частью мер, введенных президентом Юн Сок Ёлем, который объявил о военном положении из-за обострения политического кризиса.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку.

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#ночь
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Yonhap: сотрудники администрации лидера Южной Кореи массово подают в отставку
04 декабря 2024, 04:34

Фото: iStock/klenger

В Южной Корее сотрудники администрации президента массово подали заявления об отставке после введения и скорой отмены военного положения, которое длилось менее шести часов. Среди подавших заявление — старшие советники, включая советника президента по национальной безопасности Син Вон Сика, сообщило агентство Yonhap.
Решение президента Юн Сок Ёля о введении военного положения вызвало резкую критику как со стороны оппозиции, так и лидера правящей партии Хан Дон Хуна.

Юн объяснил свои действия необходимостью борьбы с «просеверокорейскими элементами» и защиты конституционного строя на фоне попыток оппозиции парализовать исполнительную власть через импичменты и манипуляции с бюджетом.

Однако его решение спровоцировало новый виток политического кризиса.

Оппозиционные партии, составляющие большинство в парламенте, потребовали отставки Юн Сок Ёля, пригрозив запуском процедуры импичмента. Политическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а массовый уход сотрудников администрации усиливает нестабильность.

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