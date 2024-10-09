В декабре в «Крокус Экспо» проведут выставку-форум «Безопасность и охрана труда»

Фото: пресс-служба БИОТ
28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) будет проходить в «Крокус Экспо» с 10 по 13 декабря, главной задачей мероприятия станет выработка решений по сбережению трудовых ресурсов и населения России, сообщает пресс-служба форума.
«В рамках мероприятия состоится бизнес-форум, на котором обсудят партнёрство с Китаем и Индией, целевой набор иностранных работников, маркировку рекламы и работу с маркетплейсами. Кроме того, ключевыми темами мероприятия станут охрана здоровья работников, создание безопасных условий труда и управление рисками», — говорится в сообщении.На форуме-выставке также запланирован показ моделей спецодежды, цифровая олимпиада по охране труда, массовое обучение сердечно-лёгочной реанимации, различные мастер-классы, шоу-программы и пр.
Полная информация о форуме-выставке «Безопасность и охрана труда» размещена на сайте мероприятия.
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