В деле бывшего замглавы Минобороны РФ появились новые автомобили

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появился новый автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из регистрационных документов.
Речь идет о Cadillac Escalade образца 2021 года и раритетном автомобиле 1967 года выпуска.
В июне сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружены роскошные автомобили. Бывшему заместителю министра обороны принадлежали внедорожник Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Class. Стоимость номерных знаков обоих автомобилей превысила 6 миллионов рублей.
До этого стало известно об особняке Иванова стоимостью 1 миллиард рублей в клубном дачном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Трехэтажное здание площадью 1 000 квадратных метров отделано дорогими высококачественными материалами.
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В июне сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружены роскошные автомобили. Бывшему заместителю министра обороны принадлежали внедорожник Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Class. Стоимость номерных знаков обоих автомобилей превысила 6 миллионов рублей.
До этого стало известно об особняке Иванова стоимостью 1 миллиард рублей в клубном дачном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Трехэтажное здание площадью 1 000 квадратных метров отделано дорогими высококачественными материалами.
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Александр Климов