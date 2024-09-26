Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял машины на знакомых

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Один из участников уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество. Следствие полагает, что он переоформлял приобретенные автомобили на знакомых и родственников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, обвиняемый распределял средства, полученные преступным путем, в том числе приобретая автомобили, которые оформлялись на его родственников и доверенных лиц.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.
Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Адвокат подчеркнул, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности и отказывается идти на сделку со следствием.
Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова