Дело экс-подчинённого Тимура Иванова связано с хищением 3 млрд рублей у банка

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Уголовное дело бывшего подчинённого экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением более 3 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Об этом говорится в материалах следствия.
Отмечается, что речь идёт об Антоне Филатове, который ранее занимал должность руководителя нескольких подведомственных российскому военному ведомству компаний. Согласно данным следствия, более трех миллиардов рублей были перечислены на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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